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地震險擴大保障開始！危樓紅單戶最高可領20萬元住宿費

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
地震示意圖。 圖/AI生成
地震示意圖。 圖/AI生成

為提升住宅地震基本保險的實用性與保障完整性，金管會今年6月24日以金管保產字第1140423486號函核定修正條款，擴大地震險臨時住宿費用給付範圍，並自7月15日起實施。民眾即使房屋尚未達全損標準，只要遭地震導致結構受損並經政府認定為危樓張貼紅單者，即可申請臨時住宿費用補償。

根據新制規定，若住宅遭地震影響，經直轄市或縣市政府依「災害後危險建築物緊急評估辦法」評定為有危險之虞，並張貼紅色危險標誌，雖未達全損標準，產險公司亦應給付臨時住宿費用，每一保險標的物補償上限為新臺幣10萬元，整體保險期間內合計最高給付金額為新臺幣20萬元。

這項調整將適用於所有「事故發生後仍在有效期間內」的契約，亦即新保單與現行有效保單皆可受惠。金管會表示，此次條款修正同步適用於以下保險商品：新簽發之住宅火災保險及其附加住宅地震基本保險；住宅類綜合保險所附加之地震基本保險；現行有效契約自實施日起，如發生符合條件之事故，也一體從寬適用新條款辦理理賠。

以往地震保險臨時住宿費的給付，僅限於達到「全損」標準才可請領，如今新制大幅放寬門檻，讓實際受損卻未全毀的受災戶也能獲得生活支持，提升災後安置彈性與保險保障實質意義。

保戶若遇地震災損，應主動聯繫保險公司並取得政府機關張貼紅單的佐證資料，以加速理賠流程。

地震險 保險

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