快訊

三星三摺摺疊手機傳10月登場！新名字曝光被爆1原因「不會取這名」

薇帕颱風上午海警！暴風圈將擦過恆春南方近海 4地今晚起狂風暴雨

前木蘭國腳周台英家喻戶曉 「抽血換學分」恐成壓垮女足傳奇最後稻草

穩定幣加速推進 Fintech 投資黃金機遇

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
全球金融科技規模預估。資料來源／JPMorgan (摩根大通) 、McKinsey & Company (麥肯錫)、Grand View Research等
全球金融科技規模預估。資料來源／JPMorgan (摩根大通) 、McKinsey & Company (麥肯錫)、Grand View Research等

市場緊盯美國國會審議加密貨幣法案《Genius Act》，該法案提供建立穩定幣監管架構， 7月以來比特幣數度挑戰12萬美元價位，第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人莊卜璇分析，穩定幣機制有助轉帳、匯款與支付等金融場景的合法化、透明化等，監管落地後更將結合傳統金融，帶動跨境與零售支付機制革新，市場樂觀預期AI金融科技迎接投資黃金機遇。

穩定幣和現行加密貨幣都屬於區塊鏈數位資產，藉由與特定資產掛鉤，具備透明審計、交換媒介和價值儲藏等，可望消除傳統數位資產較大的波動性，莊卜璇說明，穩定幣藉由法幣型態，包括與美元或黃金等特定資產掛鉤，以強化價值穩定度及建立各項服務應用計價標準。

根據BCG穩定幣白皮書報告，2023年全球跨境支付金流達190兆美元，預估至2030年可達290兆美元，年均複合成長率達6.2%；同時也可望使得傳統實質資產加入區塊鏈金融體系，例如：不動產等產權代幣化，成為自動化、去仲介化、跨境、透明的投資項目。

莊卜璇指出，穩定幣機制可望擴大Fintech應用，除了跨境匯款、支付，同時降低交易費用，並加速清算流程，未來各國央行數位貨幣(CBDC)大規模推出，將進一步推升Fintech投資成長動能。各大機構預估，全球金融科技規模在未來三年成長率可達18%至25%間，目前整體市場規模約4,000億美元，三年後預估可達7,000億至1兆美元(見表)

民間企業如屯幣大戶Microstrategy，及Visa、Mastercard等傳統支付金融業者，積極投入數位資產領域；此外，中心化交易所像是Coinbase等，也在加密貨幣業務上大力拓展提高競爭力，莊卜璇也強調，除了加密貨幣、區塊鏈技術外，還有提供加密貨幣應用、信用分析等數據機構等，這些也在Fintech產業鏈成為重要投資方向。

緊接著《Genius Act》穩定幣法案，美國國會進一步審議《CLARITY Act》加密市場結構法案，劃定監管邊界，牽動資本與政策布局，相關法案的確立，可望吸引機構投資者擴大參與Fintech金融科技產業投資。

金融科技 加密貨幣

延伸閱讀

搭上美股狂飆特快車 這檔海外主動式 ETF 掛牌滿月漲幅逾10%續創新高

美參院撤援外、公廣預算 白宮：廢90億美元「垃圾」

美推制裁俄油500%關稅法案！他指「對中國影響有限」：軍工股成大贏家

阿嬤級懷舊風好物？Buccellati古典手拿晚宴包 再現義式手工精髓

相關新聞

地震險擴大保障開始！危樓紅單戶最高可領20萬元住宿費

為提升住宅地震基本保險的實用性與保障完整性，金管會今年6月24日以金管保產字第1140423486號函核定修正條款，擴大...

穩定幣加速推進 Fintech 投資黃金機遇

市場緊盯美國國會審議加密貨幣法案《Genius Act》，該法案提供建立穩定幣監管架構， 7月以來比特幣數度挑戰12萬美...

丹娜絲重創台南 新安東京海上產險災區送暖捐款賑災

此次丹娜絲颱風過境重創台南，造成台南偏遠地區連續多天停電。新安東京海上產險秉持著「以互助之心 匯善行之力」公益信念，發揮...

台積電第3季新台幣假設匯率29元 匯價早盤小升1.2分

護國神山台積電（2330）第2季法說會後，新台幣匯價昨天收盤結束連3貶，以29.412元收盤，較前一個交易日小升0.4分...

黃金還有追高空間？ 各大預測機構最新觀察一次看

金價能否再突破4月每盎司3500美元的高點？台灣銀行貴金屬部經理楊天立認為，今年前四月的金價表現，從4月22日的3500美元高點之後，已開始橫向整理，中間一度跌至3200美元以下，但都在3200至3400的200多美元的區間之內，經過二個月盤整，從大多數機構分析來看，金價仍會繼續往上。至於後續追高空間如何？楊天立引述7家預測機構的觀點，說明金價未來可能的上漲空間。

新台幣開盤升1.2分 為29.4元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.4元開盤，升1.2分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。