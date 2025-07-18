丹娜絲重創台南 新安東京海上產險災區送暖捐款賑災

此次丹娜絲颱風過境重創台南，造成台南偏遠地區連續多天停電。新安東京海上產險秉持著「以互助之心 匯善行之力」公益信念，發揮人飢己飢，人溺己溺精神，自主性地於台南分公司發起愛心捐款，並偕同台南市佳里商圈發展協會及其他地方團體共同募得超過20萬元及眾多物資捐贈予受災地區，即時為受災民眾送上溫暖與關懷。

除募捐外，也由台南分公司最高長官帶領志工同仁們親赴災區，攜手商圈愛心人士共同烹煮美味可口的虱目魚麵及發送商圈特色商品，溫暖受災偏鄉弱勢長者及民眾，現場有超過800位台南鄉親前來領取。

此外考量到連日大雨，受災戶屋瓦殘破無法遮風避雨，志工同仁們更是徹夜聯繫搶購了30面大帆布，先行送達災區並協助裝置，同時也購置300件涼被捐贈予5個大北門區災民，由各區區長代表受贈。新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，深為台南分公司同仁們的善心暖舉感動、驕傲，也希望透過實際賑災行動陪災民們走過艱辛的重建家園之路。

身為企業公民，在提供客戶周全的保險商品及優質的服務外，新安東京海上產險更持續於內部推展志工傳愛理念，鼓勵員工多方參與各項社會公益關懷服務，並從中感受各個社會角落弱勢族群的需求。此次由台南分公司主動發起之賑災義舉即充分顯現出已將志工理念化為具體的公益關懷實際行動，也期盼在大家的努力協助下，災區民眾能很快重建更美好的家園、恢復往常生活。