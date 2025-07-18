台積電第3季新台幣假設匯率29元 匯價早盤小升1.2分

護國神山台積電（2330）第2季法說會後，新台幣匯價昨天收盤結束連3貶，以29.412元收盤，較前一個交易日小升0.4分，成交量為14.525億美元。今早新台幣開盤價29.4元，再小升1.2分。

台積電法說估第3季美元營收為318-330億元，以中位數推算為季增7.7%，以美元兌新台幣29元推算，新台幣營收約莫9,222-9,570億元，季減1.3%至季增2.5%，中間的差異即是由匯率造成。

匯銀表示，作為台灣最大出口企業，台積電的匯率預測不僅攸關自身營運表現，更對法人操作、台股走勢與央行政策解讀具指標意義。特別是外資對台積電持股比重高，其匯率假設變動常牽動台股資金流向，對大盤指數亦有連動效應。

匯銀認為，台積電對匯率的預估值不僅是內部營運參考，反映出口業信心、外資資金動向與政策風險預期的重要指標，因此格外受到市場與媒體的高度關注。

對於台積電將第3季的新台幣假設匯率調升到29元，國內中小企業仍是期盼央行能引導新台幣回貶至「3」字頭。