華南銀行舉辦「王牌教練」選拔 打造以客戶為核心的服務旅程

為提升服務品質，打造具溫度的客戶體驗，華南金控（2880）旗下華南銀行自2024年1月起推動「全面提升服務品質暨降低客訴專案」，從制度面與人員面雙軌布建，全面升級客戶服務流程，建立全行一致的服務標準，並於各營業單位設置「服務品質督導主管」與「服務品質管理師」，同時委託外部專業顧問辦理教育訓練，透過實務演練將優質服務內化為工作習慣。

此外，為進一步優化營業廳接待流程，華南銀行設置「大廳服務經理」與「大廳接待專員」，藉由明確分工與主動關懷，強化第一線迎賓接待與臨櫃引導功能，帶給客戶煥然一新的優質體驗。接連榮獲2024金融友善最佳服務企業－公股銀行組及2025年第一屆台灣金融業公平待客大調查【卓越體驗企業（銀行類）】等，備受外界肯定。

為持續強化服務精神，華南銀行於日前首度舉辦「王牌教練」選拔，嚴選兼具服務熱忱與專業知能的學員，共計10人脫穎而出。獲選的王牌教練不僅是一份榮譽，更須承擔服務推廣與人才培育的雙重任務。擔任教學與指導角色，協助分行同仁深化服務的內涵，透過現場示範與經驗分享，使服務不只是流程動作，而是一種主動傾聽與同理心的展現，以客戶需求為導向，建立專業且最有溫度的金融服務。

華南銀行表示，服務不僅體現制度的規範，更是反映出內心的專業精神，華南銀行致力於將服務文化深耕於組織的每個層面，內化成為每個員工的DNA。未來也將持續強化人員的實戰培訓與職能發展，優化服務品質及作業流程，創造令客戶感動的溫暖服務。