聯卡中心協助公益勸募團體 建置資料不外洩的安全信用卡捐款作業

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

為促進社會資源良性流動與公益事業永續發展，聯合信用卡處理中心（聯卡中心）積極協助全台公益勸募團體導入安全合規的信用卡捐款作業流程，提升民眾捐款便利性與資訊保護強度，防範資料外洩風險。

聯卡中心指出，勸募行為本於運用社會資源，促進社會公益，在現代社會已是多數民眾參與社會現象及事件的普遍及必要的經濟活動，也是勸募團體的重要經濟來源，而實務上依據民眾參與捐款活動的程度，也有一次性及定期性的差異。

全台依法登記的公益勸募團體超過800家，依據衛生福利部公布2024年勸募統計，2024年許可的勸募活動實募金額78億6,193萬2,215元，較2023年實募金額54億8,281萬6,248元，增加23億7,911萬5,967元，成長43.39%，顯示國人愛心滿溢，持續透過捐款，支持公益。

聯卡中心進一步表示，信用卡作為最方便的支付工具，各勸募團體均多願意開通收受，惟受限於紙本的習慣及各勸募團體內部資安防護程度不一，導致近年時有遭駭客侵入而衍生個資外洩事件，進而影響民眾的信任及捐款的意願。

考量各勸募團體資源與人力有限，聯卡中心依國際支付卡產業安全標準（PCI SSC），及實務上一次性及定期性的作業現況，已建置能防止資料外洩及具安全認證的信用卡捐款作業（Üny APP），持卡人可在介面上輸入信用卡資料取代紙本作業，讓勸募團體在收受信用卡捐款時，無須接觸及儲存信用卡資料。

聯卡中心表示，落實讓信用卡除了使用於支付消費外，亦可同時發揮捐款行善的效益，已成為重要的支付卡產業及社會發展的議題，聯卡中心將持續以金融專業支援公益組織數位轉型，期盼與各勸募團體攜手打造安全、便利的數位捐款環境，為捐款人把關、為勸募團體加值。

捐款 信用卡

延伸閱讀

電子支付戰國時代來了！LINE Pay獲金管會核發電支執照將加入戰局

Steam禁止「特定成人向遊戲」等違反金流業者標準的作品 部分遊戲已遭下架

掰掰大潤發！「大全聯」新招牌首店在這裡…本周末限時滿額9折回饋

押了！涉豐原五口命案 台中「李團長」法院裁定羈押禁見

相關新聞

國泰世華銀總座 鄧崇儀接任

市場紛傳已久的國泰世華銀行總經理人事案底定，由通路執行長鄧崇儀正式接任。

牽動市場洗牌？LINE Pay申設電子支付獲准 有望成為第10家專營機構

金管會今天表示，許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE PayMoney，今起6個月內向金管會申請營業執照，取...

國票金：增資已與日方股東取得共識 8月樂天銀董事會討論

國票金（2889）擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的純網銀樂天銀行增資，但市場近日傳出增資樂天銀行是瞄準改選的聲音，引...

國票金增資樂天網銀掀波 金管會：另兩家網銀都在虧損超限之前先增資

國票金（2889）擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，因國票金明年將全面改選而引發風波。金管會17日指出...

新台幣終止連3貶 小升0.4分收29.412元

台積電今天下午法說會登場，釋出正面訊號，激勵新台幣午後震盪翻揚，今天收盤收在29.412元，微升0.4分，終止連3貶，不...

國泰高層異動！投信董座張錫退休、李偉正接任 鄧崇儀接任銀行總座

國泰金（2882）子公司高層人事異動。國泰金控17日代子公司公告，國泰投信董事長張錫申請退休，國泰世華銀行總經理李偉正轉調國泰投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。