聯卡中心協助公益勸募團體 建置資料不外洩的安全信用卡捐款作業

為促進社會資源良性流動與公益事業永續發展，聯合信用卡處理中心（聯卡中心）積極協助全台公益勸募團體導入安全合規的信用卡捐款作業流程，提升民眾捐款便利性與資訊保護強度，防範資料外洩風險。

聯卡中心指出，勸募行為本於運用社會資源，促進社會公益，在現代社會已是多數民眾參與社會現象及事件的普遍及必要的經濟活動，也是勸募團體的重要經濟來源，而實務上依據民眾參與捐款活動的程度，也有一次性及定期性的差異。

全台依法登記的公益勸募團體超過800家，依據衛生福利部公布2024年勸募統計，2024年許可的勸募活動實募金額78億6,193萬2,215元，較2023年實募金額54億8,281萬6,248元，增加23億7,911萬5,967元，成長43.39%，顯示國人愛心滿溢，持續透過捐款，支持公益。

聯卡中心進一步表示，信用卡作為最方便的支付工具，各勸募團體均多願意開通收受，惟受限於紙本的習慣及各勸募團體內部資安防護程度不一，導致近年時有遭駭客侵入而衍生個資外洩事件，進而影響民眾的信任及捐款的意願。

考量各勸募團體資源與人力有限，聯卡中心依國際支付卡產業安全標準（PCI SSC），及實務上一次性及定期性的作業現況，已建置能防止資料外洩及具安全認證的信用卡捐款作業（Üny APP），持卡人可在介面上輸入信用卡資料取代紙本作業，讓勸募團體在收受信用卡捐款時，無須接觸及儲存信用卡資料。

聯卡中心表示，落實讓信用卡除了使用於支付消費外，亦可同時發揮捐款行善的效益，已成為重要的支付卡產業及社會發展的議題，聯卡中心將持續以金融專業支援公益組織數位轉型，期盼與各勸募團體攜手打造安全、便利的數位捐款環境，為捐款人把關、為勸募團體加值。