聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華銀總座 鄧崇儀接任

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國泰世華銀總座鄧崇儀接任。 （本報系資料庫）
國泰世華銀總座鄧崇儀接任。 （本報系資料庫）

市場紛傳已久的國泰世華銀行總經理人事案底定，由通路執行長鄧崇儀正式接任。

畢業於清大數學系的鄧崇儀進入國壽工作逾卅年，經歷過壽險資金投資、資產配置、資訊、風險管理、財務等領域，也是現任國泰金副董蔡宗翰相當倚重的左右手。此項人事案也代表蔡宗翰對於內部人事已有一定的決策權。

另外，國泰投信董事長張錫申請退休，國泰世華銀總經理李偉正轉調國泰投信擔任董事長。

張錫從事資產管理業務近卅年，一路把資產規模提升突破兩兆元。這次為陪伴家人，才提出退休申請。

李偉正出身花旗銀行MA（儲備幹部），後來被現任國泰世華銀董事長郭明鑑推薦進入銀行。此次轉戰投信，業內人士認為，是借他背景，拓展資產管理業務。協助金控打造人壽、銀行之外的第三支引擎。

總經理 國泰世華

延伸閱讀

大法官人事案725投票 潘孟安明陪同被提名人拜會民進黨團

國泰高層異動！投信董座張錫退休、李偉正接任 鄧崇儀接任銀行總座

AI時代「半吊子」最容易被取代》蔡宗翰：與其逼孩子讀理工 父母不如做這1件事

轉戰集團內其他職務 國泰世華總座李偉正異動

相關新聞

國泰世華銀總座 鄧崇儀接任

市場紛傳已久的國泰世華銀行總經理人事案底定，由通路執行長鄧崇儀正式接任。

牽動市場洗牌？LINE Pay申設電子支付獲准 有望成為第10家專營機構

金管會今天表示，許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE PayMoney，今起6個月內向金管會申請營業執照，取...

國票金：增資已與日方股東取得共識 8月樂天銀董事會討論

國票金（2889）擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的純網銀樂天銀行增資，但市場近日傳出增資樂天銀行是瞄準改選的聲音，引...

國票金增資樂天網銀掀波 金管會：另兩家網銀都在虧損超限之前先增資

國票金（2889）擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，因國票金明年將全面改選而引發風波。金管會17日指出...

新台幣終止連3貶 小升0.4分收29.412元

台積電今天下午法說會登場，釋出正面訊號，激勵新台幣午後震盪翻揚，今天收盤收在29.412元，微升0.4分，終止連3貶，不...

國泰高層異動！投信董座張錫退休、李偉正接任 鄧崇儀接任銀行總座

國泰金（2882）子公司高層人事異動。國泰金控17日代子公司公告，國泰投信董事長張錫申請退休，國泰世華銀行總經理李偉正轉調國泰投信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。