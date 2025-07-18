國泰世華銀總座 鄧崇儀接任

市場紛傳已久的國泰世華銀行總經理人事案底定，由通路執行長鄧崇儀正式接任。

畢業於清大數學系的鄧崇儀進入國壽工作逾卅年，經歷過壽險資金投資、資產配置、資訊、風險管理、財務等領域，也是現任國泰金副董蔡宗翰相當倚重的左右手。此項人事案也代表蔡宗翰對於內部人事已有一定的決策權。

另外，國泰投信董事長張錫申請退休，國泰世華銀總經理李偉正轉調國泰投信擔任董事長。

張錫從事資產管理業務近卅年，一路把資產規模提升突破兩兆元。這次為陪伴家人，才提出退休申請。

李偉正出身花旗銀行MA（儲備幹部），後來被現任國泰世華銀董事長郭明鑑推薦進入銀行。此次轉戰投信，業內人士認為，是借他背景，拓展資產管理業務。協助金控打造人壽、銀行之外的第三支引擎。