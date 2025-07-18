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金融大回饋論壇8月6日登場 兆豐銀創新 與社會共榮

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
兆豐銀行總經理黃永貞。兆豐銀行／提供
兆豐銀行總經理黃永貞。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行總經理黃永貞指出，金融機構在回饋作為與實踐上，可以概分為回饋社會、回饋客戶、回饋員工三大方向，兆豐銀行長期以來在這三大項回饋都積極投入，以實踐兆豐銀永續發展與社會共榮的承諾，並打造幸福企業，厚植員工福祉。

經濟日報將在8月6日舉辦「金融大回饋論壇-金融與社會共好」，黃永貞將出席，並以「金融回饋創新作為與實踐經驗」為題發表演講。本論壇由兆豐銀行、富邦金控、玉山金控暨玉山銀行、永豐金控暨永豐銀行、彰化銀行等協辦。

黃永貞指出，兆豐銀行在金融知識推廣、文化傳承、弱勢關懷與生態永續四大面向的社會回饋行動，包括防詐教育、校園金融教學、偏鄉棒球器材捐贈、社福宣導與生態保育志工活動，展現企業以金融專業串聯教育、公益與環境，實踐永續發展與社會共榮的承諾。

金融詐騙近年來日益猖獗，兆豐銀也積極推動多項數位防詐機制，包括數位帳戶每日提款限額1萬元、網銀登入設IP異常偵測與簡訊／Email驗證警示訊息等。針對高齡者申請網銀時跳出提示，加強櫃員關懷，並推出「68017」簡訊服務，辨識真偽訊息，有效防止詐騙。

黃永貞指出，兆豐銀並創立「T＋2延後交易猶豫期」服務，民眾可透過預先申請及適用單次交易模式，為客戶預留撤銷原匯款指示的機會，等於多兩天的猶豫期，在猶豫期內可多求證、檢視是否遭詐騙，一旦確認可疑交易，於兩日內（T日、T＋1日）均可致電或返回原交易分行取消匯款。此外，去年5月即啟用AI預警模型（加害人模型），透過多元管控方式預警異常交易，使得今年上半年兆豐銀警示帳戶預控率由18.79%提升至29.79%，成效顯著。

回饋客戶部分，黃永貞指出，兆豐銀投入地方合作與青年創業，與高雄市政府青年局合作推動「雄挺利」創業貸款專案，另與屏東縣政府合作「屏實利」專案。對高齡與身障族群，兆豐銀推動「以房養老」貸款協助高齡者安養生活，以蘭雅分行為示範，推動CIS裝修與空間改造，融入友善元素於櫃台與洽談室，打造「樂智友善分行」，至今年6月已設置七家樂智友善分行，年底前預計再增六家，總計13家分行納入此特色服務。

另為提升高齡者與身心障礙者的金融可近性，兆豐銀已規劃於108家分行設置具接近感應功能的無障礙語音ATM，截至6月底，已98家分行安裝，安裝率達90.74%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

詐騙 玉山金控 兆豐銀行

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