提高私募股權投資報酬率的方式不再是估值擴張，而必須靠營運取勝。在未來數年，營運專業知識將是私募股權投資報酬率的主要驅動力，超越了原本依賴低成本債務為基礎的傳統財務工程策略。

博楓（Brookfield）資產管理私募股權部門董事總經理顧思偉（Shiv Gupta）17日來台指出，在疫情前的超低利率時代，許多私募股權機構利用低成本債務收購資產。隨著金融市場上漲，這些被收購企業的營收也往往隨之增加。透過這種方式，管理者從估值擴張中獲益，提高投資報酬率。

顧思偉指出，隨著各國央行在疫情期間為壓抑通貨膨脹而積極升息，這種策略不再奏效。「免費資金」時代已經結束，將迫使私募股權機構加倍努力，專注於利潤率擴張來實現投資報酬率，不能再完全依賴估值擴張。

顧思偉認為，在當前環境下，擴大利潤率並產生超額報酬的最有效方法，是大幅提升投資組合企業的營運績效。雖然近期利率水準已開始下滑，但仍處於高位，這意味私募股權機構必須持續專注於強化投資組合企業的營運表現。不過，要能有效實施這種策略，需要時間積累和長期業績的驗證。

顧思偉表示，成功的模式正在改變。私募股權機構今後要取得超額報酬，所需的關鍵策略為營運專業知識。為增加價值，私募股權管理者需要捲起袖子，深入研究投資組合中的產品線、人力配置和製造營運等環節。

博楓為加拿大資產管理公司，歷史超過120年，所管理資產規模超過1兆美元，主要分成五大業務，即房地產、基礎建設、私募信貸、私募股權、再生能源及能源轉型。其中，私募股權業務成長快速，目前已有約1,500億美元。

博楓資產管理私募股權部門董事合夥人楊起（Alex Yang）表示，博楓在逾1兆美元的管理資產中，超過兩成是自有資金。博楓挑選投資目標時，會觀察該企業是否提供關鍵產品或服務、市占率高、獲利或現金流穩健、是否有良好的營運模式等，博楓營運團隊會運用本身的專業能力，強化該企業體質，進一步創造價值。