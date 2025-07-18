玉山全通路智能平台奪殊榮

國際知名研究調查機構IDC於昨（17）日在新加坡舉行2025年金融創新大獎頒獎典禮，玉山銀行以創新的「全通路智能互動平台」整合虛實通路，提供七項產品一站式整合服務，結合五大AI模組打造卓越金融服務體驗，榮獲「亞太區智能銀行領導者」殊榮。

玉山銀行「全通路智能互動平台」以顧客需求為核心，透過一站式多產品申請功能，整合台幣及外幣帳戶、信用卡、房貸、信貸、證券與複委託帳戶等七項服務，讓顧客一次填寫資料即可完成多項金融產品服務申請。平台串聯線上數位通路與全台138家實體分行，實現線上申請與臨櫃身份驗證的無縫對接，大幅縮短申辦時間，提供流暢且安心的金融體驗。

此平台整合五大AI模組，全面提升金融服務品質，例如流程AI結合影像辨識及自建財務預估模型，將信用貸款申請時間大幅縮短，快速完成貸款撥款；服務AI以先進的自然語言技術，讓顧客語音操作時間可縮短六成以上，優化了顧客體驗也提升內部營運效率。平台以「簡單、流暢、貼心」為設計核心，持續深化數位轉型成果，打造兼具溫度與效率的智慧金融生態系。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，屢獲國內外大獎肯定，榮獲IDC金融創新大獎，不僅肯定玉山在智能銀行的領導地位，更顯示玉山以科技推動金融服務升級的決心。展望未來，玉山將持續投入人工智慧與數位創新，深化平台功能與安全防護，為顧客提供更智慧、更便捷且個人化的數位金融體驗。