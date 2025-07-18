玉山全通路智能平台奪殊榮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行「全通路智能互動平台」榮獲國際知名研究調查機構IDC「亞太區智能銀行領導者」殊榮。玉山銀行／提供
玉山銀行「全通路智能互動平台」榮獲國際知名研究調查機構IDC「亞太區智能銀行領導者」殊榮。玉山銀行／提供

國際知名研究調查機構IDC於昨（17）日在新加坡舉行2025年金融創新大獎頒獎典禮，玉山銀行以創新的「全通路智能互動平台」整合虛實通路，提供七項產品一站式整合服務，結合五大AI模組打造卓越金融服務體驗，榮獲「亞太區智能銀行領導者」殊榮。

玉山銀行「全通路智能互動平台」以顧客需求為核心，透過一站式多產品申請功能，整合台幣及外幣帳戶、信用卡、房貸、信貸、證券與複委託帳戶等七項服務，讓顧客一次填寫資料即可完成多項金融產品服務申請。平台串聯線上數位通路與全台138家實體分行，實現線上申請與臨櫃身份驗證的無縫對接，大幅縮短申辦時間，提供流暢且安心的金融體驗。

此平台整合五大AI模組，全面提升金融服務品質，例如流程AI結合影像辨識及自建財務預估模型，將信用貸款申請時間大幅縮短，快速完成貸款撥款；服務AI以先進的自然語言技術，讓顧客語音操作時間可縮短六成以上，優化了顧客體驗也提升內部營運效率。平台以「簡單、流暢、貼心」為設計核心，持續深化數位轉型成果，打造兼具溫度與效率的智慧金融生態系。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，屢獲國內外大獎肯定，榮獲IDC金融創新大獎，不僅肯定玉山在智能銀行的領導地位，更顯示玉山以科技推動金融服務升級的決心。展望未來，玉山將持續投入人工智慧與數位創新，深化平台功能與安全防護，為顧客提供更智慧、更便捷且個人化的數位金融體驗。

玉山銀行 平台 AI

延伸閱讀

玉山銀科技阻詐「玉山 Wallet App 驗證」自建3D 交易認證平台

台灣玉山科技協會2025年會員大會 洪春暉、方荷生專題演講

玉山銀 端出全方位服務

完工了！玉山登頂前防護罩 風口鐵柵欄嶄新見客

相關新聞

國泰世華銀總座 鄧崇儀接任

市場紛傳已久的國泰世華銀行總經理人事案底定，由通路執行長鄧崇儀正式接任。

金融大回饋論壇8月6日登場 兆豐銀創新 與社會共榮

兆豐金控旗下兆豐銀行總經理黃永貞指出，金融機構在回饋作為與實踐上，可以概分為回饋社會、回饋客戶、回饋員工三大方向，兆豐銀...

LINE Pay 電支執照到手

台灣電子支付市場將「土洋對決」。金管會昨（17）日通過連加網路公司（LINE Pay）申請設立專營電子支付機構，專營電子...

中信金數位創新 獲國際肯定

中信金控在數位創新與營運韌性表現亮眼，昨（17）日再獲國際級殊榮。其子公司中國信託銀行及台灣人壽，分別在由全球科技市場研...

玉山全通路智能平台奪殊榮

國際知名研究調查機構IDC於昨（17）日在新加坡舉行2025年金融創新大獎頒獎典禮，玉山銀行以創新的「全通路智能互動平台...

泛公股買國票金逾10% 免揭露

國票金明年董事改選戰提前開打，泛公股行庫在財政部號令下大舉進場加碼，也再度觸及財政部轄下泛公股行庫是否屬於同一關係人話題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。