中信金數位創新 獲國際肯定

中信金控（2891）在數位創新與營運韌性表現亮眼，昨（17）日再獲國際級殊榮。其子公司中國信託銀行及台灣人壽，分別在由全球科技市場研究機構IDC（International Data Corporation）主辦的「2025亞太金融創新服務獎」（Financial Insights Innovation Awards 2025）中，一舉奪得「亞洲最佳創新銀行」、「亞洲永續金融領導企業」及「亞洲智慧保險領導企業」三大獎項，展現中信金在金融科技、綠色金融及智慧保險三方面的卓越實力。

頒獎典禮於新加坡濱海灣金沙酒店舉行，由中信銀支付金融事業處資深副總經理陳德風、中信金企業永續部副總經理孫紀蘭，及台壽客戶服務三部協理賴其煥代表領獎。

中信銀以「中國信託支付新藍海計畫」奪下「亞洲最佳創新銀行」殊榮。該計畫針對年輕客群設計多元支付與理財服務，包括「中國信託帳戶跨境支付服務」，率先推出帳戶直連跨境交易，提供快速、安全且低手續費的消費體驗；另以創新工具「嵐山豬豬」連結小額投資，讓使用者透過信用卡或簽帳卡管理零錢投資，將理財融入日常生活。針對中小企業與創業族的收款痛點，中信更推出「手機刷卡機」服務，降低設備成本並開發安全數位申請平台，全面強化使用體驗。

在永續金融方面，中信銀榮獲「亞洲永續金融領導企業」肯定。該行開發全台首創的「AI碳金融管理平台」，結合碳核算金融聯盟（PCAF）方法論與AI科技，協助金融機構即時分析商用不動產、電廠融資及企業授信等融資組合的碳排表現。此一平台不僅提升碳風險控管與永續授信決策效率，也為推動金融業淨零轉型提供可複製、可擴散的解決方案。中信銀目前更與新加坡、泰國及印尼等東南亞市場合作，攜手在地金融機構導入該技術，擴大亞洲金融業在永續發展的影響力。

在智慧保險領域，台壽以創新的「高齡錄音AI智能質檢」系統獲頒「亞洲智慧保險領導企業」。該系統即時驗證業務員與客戶之間的通話內容，精準檢核、避免重複錄音，有效提升錄音成功率與客戶體驗，尤其對樂齡族群友善程度大幅提升，並成功強化後台作業效率與風控能力。此項技術的導入顯示台壽以數位科技解決保戶痛點，實踐普惠金融與公平待客的核心價值。

IDC亞太金融創新服務獎自創立至今已逾20年，是亞太地區最具影響力與公信力的金融創新評選指標。今年活動聚焦AI時代下的數位創新與永續發展議題，吸引眾多亞太地區金融科技領導者共襄盛舉。