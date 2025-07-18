LINE Pay 電支執照到手

台灣電子支付市場將「土洋對決」。金管會昨（17）日通過連加網路公司（@@@LINE Pay@@@）（7722）申請設立專營電子支付機構，專營電子支付機構增至十家。LINE Pay將以子公司連加電子支付公司（LINE Pay Money）經營電子支付機構業務。LINE Pay挾高用戶、聯名卡、LINE POINTS等優勢加入戰場，立刻挑戰目前一卡通、街口支付、全支付的前三地位。

根據相關規劃，LINE Pay最晚在明年1月17日前正式申請營業執照，明年7月前正式營業。不過因LINE Pay確定明年1月1日與一卡通iPass Money分道揚鑣，為了延續市場熱度，LINE Pay應不會等到明年7月才開業。

先前LINE Pay董事長丁雄注在股東會上指出，目前跨境支付事業以韓國為主，只要取得電支執照，將立刻跨足國人最愛旅遊地點日本以及東南亞地區；未來也將配合現有的銀行合作夥伴，導入更多金融商品與服務，擴大以LINE Pay為中心的支付消費生態系。

LINE Pay表示，未來用戶仍要重新註冊「連加電子支付」會員以使用電支各項功能，包括LINE好友間轉帳功能、綁定銀行帳戶儲值、各項生活繳費及乘車碼等，也能使用LINE POINTS點數使用與累積回饋。

根據金管會近期最新公布資料，截止今年5月底，電子支付用戶數前三名分別為一卡通iPass Money 694萬戶、街口支付681萬戶、全支付600萬戶；在用戶儲值、代收付實質交易款、平台交易金額三項，街口支付居冠。LINE Pay目前擁有第三方支付用戶逾1,310萬戶、消費據點逾61萬戶，中信、聯邦、富邦銀行發行聯名卡，實力雄厚，將和三大電支對手形成土洋對決。

金管會指出，連加電支未來可經營的業務項目，包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項、辦理國內小額匯兌等業務。