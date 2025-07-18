泛公股買國票金逾10% 免揭露

國票金（2889）明年董事改選戰提前開打，泛公股行庫在財政部號令下大舉進場加碼，也再度觸及財政部轄下泛公股行庫是否屬於同一關係人話題。

金管會昨（17）日指出兩點釋疑，一是公股行庫不等於政府，所以不在排除政府持股可免事前申請10%大股東適格性的範圍；二是泛公股行庫並不視為同一關係人，所以當個別公股行庫有持股金融機構達10%，才須受大股東適格性審查。

金管會官員表示，雖然泛公股行庫都接受財政部督導，但是定義上並不符合同一關係人的規定，所以泛公股行庫即使都持有國票金，合計持股超過10%，只要不是任一單一公股行庫持股達10%，就不需要通過大股東適格性審查，就不必揭露。

消息人士透露，2026年國票金將換屆全面改選，兩大民股的不和，已經使得籌碼戰提早半年多上演，市場盛傳兩大民股耐斯集團與旺旺集團均有盟友進場加碼國票金，公股日前也大舉參戰。