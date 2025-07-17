力拚亞資中心 金管會：已核准22業者進駐高雄專區

力拚台灣成為亞洲資產管理中心，高雄資產管理專區（高雄專區）7月啟動，金管會今天表示，已核准14家銀行、3家壽險業與5家投信投顧業者共22業者進駐高雄專區，還有6家業者遞件審查中。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會上指出，收到8家投信投顧業申請進駐高雄專區，近2週陸續核准5家業者，分別是聯博投信、富達投信、保德信投信、富蘭克林投顧和霸菱投顧，業者主要申請試辦業務項目，包含多通路及EAM（外部資產管理）等試辦業務，另外3家投信投顧業者仍在審查中。

此外，高晶萍說，目前2家券商申請試辦進駐專區，還在審查中，主要申請項目為結合國際證券業務分公司（OSU）與國際金融業務分行（OBU）共同行銷，以及用信託方式指定購買未上架金融商品的銷售程序。

金管會銀行局主秘張嘉魁指出，目前一樣維持核准14家銀行試辦業務，台新銀有遞件申請還在審查中，另外也有3家核准高資產業務銀行，有表達進駐高雄專區意願。這次開放銀行試辦的22項業務都有業者提出申請，主要以授信業務（如自行質借、保險融資、資產組合擔保放款）、家族辦公室為主。

根據金管會統計，這次獲准的14家銀行分別為合庫銀、一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展（台灣）銀行、中信銀、瑞士銀行在台分行與渣打銀。

至於保險業態度，金管會保險局副局長陳清源表示，7月1日核准南山人壽與國泰人壽，7月3日核准富邦人壽進駐高雄專區，業者家數跟先前相同，另外也有3家業者表達興趣，但還未遞件申請。

陳清源指出，3家已核准壽險業都有申請財富管理業務，開發不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範」的專屬保險商品，其中有2家申請保險國際業務分公司（OIU），未來可能跟OBU、OSU進行共同行銷。