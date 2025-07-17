牽動市場洗牌？LINE Pay申設電子支付獲准 有望成為第10家專營機構

金管會今天表示，許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE PayMoney，今起6個月內向金管會申請營業執照，取得執照後最晚6個月內開業；未來核發執照後，LINE PayMoney將成為市場上第10家專營電子支付機構，是否牽動市場洗牌備受關注。

現行電子支付為金管會主管，第三方支付為數發部主管。第三方支付年度代理收付日均餘額一旦逾新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可。

連加網路（LINE Pay）今年2月檢附文件向金管會申請設立連加電子支付股份有限公司（LINE PayMoney）專營電子支付機構業務，金管會今天表示，洽中央銀行意見後，審核通申請案。

金管會銀行局主秘張嘉魁在例行記者會上表示，LINE Pay Money實收資本額為5億元，今天經許可後，依照電子支付機構管理條例，LINE Pay Money最晚6個月內、即明年1月17日前向金管會申請核發營業執照，核發執照後要在6個月內開始營業，尊重業者時程規劃。

張嘉魁指出，這次許可LINE Pay Money經營業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項、辦理國內小額匯兌、提供特約機構收付訊息整合傳遞、提供使用者間及使用者與特約機構間訊息傳遞，以及提供紅利積點折抵代理收付實質交易款項服務等業務。

媒體關注LINE Pay預計今年12月31日跟一卡通分家，後續使用影響，金管會銀行局官員說明，一卡通目前有2個使用管道，分別為一卡通的獨立APP，以及透過LINE Pay進入iPASS MONEY功能，未來雙方終止合作後，只是少了LINE Pay的進入管道，用戶仍可透過一卡通APP使用，原本一卡通儲值金額也不受影響。

銀行局官員解釋，LINE Pay還是第三方支付業者、只能綁定信用卡消費，本來就無轉帳功能，用戶權益不受申請案影響。LINE Pay Money作為專營電子支付，未來是要在LINE裡面設立介面還是另外做APP，都看業者規劃。

目前民眾所使用的多為第2類電子支付帳戶，儲值餘額上限為新台幣5萬元，每筆轉帳金額上限5萬元。根據金管會統計，目前台灣共9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有限公司），後續若LINE Pay Money獲得執照，將成為市場第10家專營電子支付機構。