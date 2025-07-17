國票金：增資已與日方股東取得共識 8月樂天銀董事會討論

國票金（2889）擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的純網銀樂天銀行增資，但市場近日傳出增資樂天銀行是瞄準改選的聲音，引發外界關注。對此，國票金17日再度重申，樂天銀行增資規劃與時程，須要約6～7個月的時間，才能於明年第1季完成樂天銀行的增資目標時程。國票金董事長魏啟林及樂天銀行董事長王東和已在今年6月初與日方股東洽商未來經營策略調整，以儘早達成損益兩平，並取得共識。

國票金表示，樂天銀行增資規劃與時程，應考量兩家公司募資時程、主管機關申請程序及財務報表公告時程，須用時約6至7個月，始得於明年第1季完成樂天銀行之增資目標時程。國票金董事長魏啟林及樂天銀行董事長王東和，於今年 6 月初即率團隊親赴東京，與日方股東洽商未來經營策略調整，以儘早達成損益兩平之營運目標及增資事宜，並取得共識。國票金與樂天銀行經營團隊亦展開相關會議討論，樂天銀行董事長王東和表示，預計將於8月樂天銀行董事會討論營業計劃含增資規劃。

國票金強調，對於子公司增資案，負有法定義務。依據銀行法第 64 條、金控法第 53 條、54 條及合資契約，金融控股公司有維持子公司財務健全義務，對於增資成敗負完全責任，就未足額認購之增資額度負有義務，如違反法律規定，最嚴重將面臨停業及接管、解除董監職務之處分。

國票金為金融控股公司，主管機關監理法規及信用評等標準是依據「雙重槓桿比率」(DLR)及資本適足率(BIS)為基準，5月及6月雙重槓桿比為120.46%及118.23%，銀行額度並非金控公司舉債限制之考量，國票金經營決策是本於遵循主管機關法令政策，維護金融市場穩定為要，以公司信用維持及全體股東利益優先，不宜誤導投資人。

國票金提到，關於現金增資之辦理是依公司法及證交法，增資時除提撥部分比例公開承銷及員工認購外，由全體股東依持股比例儘洽認購，未認足部分之洽特定人認購係優先徵詢全體董事及員工認購，前次辦理增資情形，洽特定人認購之比率僅占股本約 1%餘，並未洽任何大股東或其關係人認購，而有稀釋特定股東權益之情形，國票金除依主管機關要求對於洽特定人認購之對象，於事前進行盡職調查(KYC)外，特定人之全體認購名單並副知主管機關知悉。

另外，國票金表示，子公司國際票券依法提列特別盈餘公積，未來是否迴轉取決於貨幣市場降息時程及債券市場殖利率評價變化而定，依2025年6月底公告財務報表，尚無迴轉空間，基於經營穩健，資本市場價格變化及預測，尚非重大經營決策之考量。