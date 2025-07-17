國票金增資樂天網銀掀波 金管會：另兩家網銀都在虧損超限之前先增資

國票金（2889）擬辦現金增資3億股以對旗下虧損嚴重的樂天純網銀增資，因國票金明年將全面改選而引發風波。金管會17日指出，另外兩家純網銀均未達虧損三分之一資本額即辦增資，連線銀行LINE BANK今年並二度增資，樂天銀上半年虧近27億元，辦增資應屬合理。

金管會官員指出，純網銀增資規定虧損不得逾資本額三分之一，樂天銀行資本額100億元，半年報虧約27億元還不到三分之一，但「所有機構都應該是不要碰到法律紅線」，純網銀設立時大股東就要有增資的心理準備，增資的時機則是要兼顧監理要求與商業判斷。

金管會官員並強調，尤其純網銀屬新設金融機構，成長期要獲利需要時間，因此當初設立本就與大股東就增資承諾有徵詢過。金管會官員指出，三家純網銀中，將來銀行、連線銀行LINE BANK，都在虧損未達資本額三分之一前就辦理增資，LINE BANK今年並第二度增資，在增資前會先減資彌補虧損。

依照國票金辦理現增的時程規劃，即使現在國票金可以順利在本月召開董事會通過現增案，然後再對樂天銀注資，預計樂天銀增資的時間，可能已經是今年年報出來後，而根據國票金依照樂天銀營運現況的評估，至年底樂天銀的累計虧損就已經達到約30億元，距離虧損不得逾資本額三分之一、約33億元的標準，其實已經非常接近，沒有太多緩衝空間。

國票金團隊即認為，對樂天銀的增資時間和另兩家純網銀比已經算晚的，因為合理狀況下，金融機構不會等到瀕臨警戒線才開始有補強動作。

金管會官員指出，純網銀的增資規定其實和一般商業銀行是一致的，都是虧損不得逾資本額三分之一，因此虧損嚴重時增資是重要舉措。純網銀是新開放的新型機構，而所有新的金融機構本身會有一段成長期，不會一下子就有獲利，必須中間經過不斷增資，所以當初金管會開放設立時就和純網銀大股東徵詢過，讓每個股東都有未來需要持續增資的心理準備。只是說實際辦理增資的時機，就要商業判斷結合監理要求。

國票金內部目前規劃提報董事會的現金增資案，擬增資3億股、募得資金接近40億元，若順利通過則可能要年底才有機會辦理，之後再對樂天銀增資。由於樂天銀年底可能累積就達30億元，因此概估國票金增資募得資金，應大部分用於對樂天銀增資。