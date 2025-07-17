「台股多頭司令」張錫退休 國泰投信董事長一職由李偉正接掌
有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫退休，17日下午6時生效。根據國泰金（2882）公告，國泰投信董事長一職將由國泰世華銀前總經理李偉正接任，17日獲董事會推舉擔任董事長。
張錫曾擔任過投信投顧公會理事長，且在資產管理業近30年，在業界深具影響力，加入國泰投信約20年時間，他打太極已經超過30年，不只鍛鍊身體，更是磨練出「不急、不慌」的心態，找到身體與財務健康之間的平衡點。不管市場再怎麼震盪，都能夠沉穩面對，讓自己不被情緒帶著走，更是引領國泰投信成為資產管理公司領導品牌。
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