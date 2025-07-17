金管會補助非營利法人推廣金融教育 9月受理申請補助款上限150萬元

為提升金融知識普及工作的推動效能，強化補助與捐助制度公平性、資源運用合理性及優化審查流程機制，金管會將於近日修正發布針對非營利法人推廣金融教育的相關補助要點，明確補助範圍，今年開放申請補助將自9月起為期一個月，單一法人申請補助金額上限為一年150萬元或活動經費的45%。

金管會綜合規劃處長林羲聖指出，金管會補（捐）助國內非營利法人協助推動金融知識普及工作推動計畫作業要點，期能透過補助機制支持非營利法人開展各類金融教育活動，提升我國民眾的金融素養。只要是符合非營利法人定義的包括公益社團法人、中間社團法人、財團法人或工會組織等，甚至金融機構相關的基金會等，都可以提出申請。但他也強調，金管會會衡量申請單位本身的資源豐富與否，來決定補助款的分配。目前相關補助預算一年僅編列500萬元。

金管會是在去年訂定相關補助要點並受理申請，此次則是修正補助要點，重點包括明定可補(捐)助項目及額度，以利申請補(捐)者規劃整體經費；修訂申請補(捐)助及核銷應檢具的書件內容，並調整申請案審查流程，以強化申請資料的完整性，加速審核作業效率；因應實務作業需求，調整契約簽訂規定，並增訂著作權使用條款，以及強化管考資訊的公開透明。整體修正方向致力於建構更具法制明確性、公平合理且符合實務需求的補助機制。

依據補助要點規定，補助對象為國內依法登記的非營利法人，並且須具備 2 年以上與金融業或政府機關(構)合作推動公益性金融教育的經驗，金管會將視申請補助者的活動規模、經驗實績、預期效益及本會預算情形等核定補助金額，補助金額最高可達申請補助者年度活動計畫總經費的45%，且每一法人每年最高補助新臺幣150萬元，有意申請補助的非營利法人，可於每年 9月一整個月，向金管會提出申請。

金管會將於年度預算編列範圍內，擇優決定補助件數，並依各案審查結果核定補助額度。金管會核定補助的計畫，將按季於該會網站及政府資料開放平臺上公開補助事項、受補助者、核准日期及補助金額等相關資訊。

金管會表示，金融素養提升不僅攸關個人權益與財產安全，更是強化整體金融市場穩定與永續發展的重要基礎。金管會期盼透過補助機制的持續優化，與非營利部門攜手打造全民共享的金融學習環境，進一步實現普惠金融的政策願景。