度難「關」趨吉避凶！跨國平衡、多重資產型基金吸金

市場風險情緒回穩，帶動境內基金規模止跌翻揚，不過，關稅等不確定性未解，驅使資金轉向股債平衡及多資產題材布局以趨吉避凶，推升跨國平衡型、多重資產型基金上月規模成長力道優於整體境內基金。

根據投信投顧公會最新統計（截至2025/6月底止），６月境內基金總規模較前１月成長2.7%，跨國投資平衡型、跨國投資多重資產型增幅更勝一籌達4.6%、3.2%，跨國投資組合平衡型亦有3.1%。

包括施羅德美國成長多重資產、復華全球平衡、新光全球多重資產、富邦歐亞絲路多重資產型及富邦歐亞絲路多重資產型等基金上個月規模增幅逾1成，且近1月績效多跟隨股市表現維持正報酬，表現相對突出。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，跨國平衡型基金網羅全球多元投資主題，參與多重產業趨勢上漲契機，並避免投資風險過度集中於單一產業、趨勢或國家。操作透過股票及債券部位彈性調整配置，以因應景氣循環波動及市場政經情勢變化，追求中長期報酬表現機會。

胡家菱預估，下半年全球政治經濟局勢仍將持續波動，不過，川普反覆言論及關稅政策變動對金融市場的影響性逐步降低，加以美元弱勢致使全球資金從美元資產分散至其他市場。

因此，布局除了受惠AI趨勢的美國科技股之外，國家配置觸角延伸至西歐及東亞市場，搭配投資等級公債及全球債券部位，掌握各股債市投資機會並降低單一市場波動風險。