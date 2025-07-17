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新台幣終止連3貶 小升0.4分收29.412元

中央社／ 台北17日電
新台幣今天收盤收在29.412元，微升0.4分，終止連3貶。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
新台幣今天收盤收在29.412元，微升0.4分，終止連3貶。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台積電今天下午法說會登場，釋出正面訊號，激勵新台幣午後震盪翻揚，今天收盤收在29.412元，微升0.4分，終止連3貶，不過市場觀望氣氛仍濃，台北及元太外匯市場總成交金額略為收斂至14.525億美元。

美國總統川普陸續公布各國關稅，台灣遲未翻牌，市場延續觀望態勢，亞幣陷入盤整。

台灣股匯市今天雙雙小幅走揚，台股因投資人靜待下午台積電法說，多數時間維持平盤附近震盪，終場上漲70.38點，收在23113.28點。

台積電法說下午登場，董事長魏哲家釋出樂觀訊號，AI動能依舊強勁，先進封裝產能持續吃緊。市場正面看待，台積電ADR盤前勁揚；新台幣兌美元今天開盤價為29.44元，早盤走弱觸及盤中低點29.46元，午後也震盪翻揚，最高升抵29.365元。

外匯交易員分析，關稅利空籠罩，美元有撐，令亞幣承壓，今天外資雙向操作，投信也偏美元買方，且日圓甜甜價吸引哈日族踴躍換匯，均為新台幣貶勢推了一把。不過隨著匯價靠向29.5元重要關卡，出口商拋匯量能湧現，台積電法說也有助於提振信心，午後外資反手匯入，新台幣得以終止連3貶。

外匯交易員認為，7月新台幣走勢偏貶，回測29.5元，關鍵價位附近買賣力道皆有，新台幣應會盤整一段時間；目前先等台灣關稅翻牌，另外，美國聯準會官員發言、經濟數據也將左右市場降息預期，進而牽動國際匯市變化，須持續關注。

新台幣 台積電

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