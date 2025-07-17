國泰高層異動！投信董座張錫退休、李偉正接任 鄧崇儀接任銀行總座

國泰金控（2882）子高層人事異動。國泰金控17日代子公司公告，國泰投信董事長張錫申請退休，國泰世華銀行總經理李偉正轉調國泰投信並獲董事會推舉擔任董事長，同時國泰世華銀行經董事會決議通過，由現任通路執行長鄧崇儀接任銀行總經理一職。

國泰金控表示，國泰投信董事長張錫從事資產管理業務近30年，在業界極具影響力。張錫董事長自2005年加入國泰，對於國內外產業脈動皆有獨到觀點，帶領國泰投信總管理資產規模突破兩兆元，領先同業。張錫董事長待人真誠親和，不僅與下屬並肩作戰，更帶動國泰投信全體同仁向心力，幾乎全年無休。此次張錫董事長為陪伴家人提出退休申請，本公司與全體國泰投信同仁同感不捨，特此深深感謝張錫董事長多年來對集團業務投入心力，為投信業帶來正面貢獻，並獻上最誠摯的祝福。

新任國泰投信董事長李偉正具備豐沛企業經營及跨國管理資歷，2012年並曾擔任國泰金控副總經理暨發言人。繼帶領國泰世華銀行稅後盈餘攀登歷史新高、並獲得國際銀行業年度最高榮譽《The Banker》「台灣年度最佳銀行」里程碑後，有鑑於集團資產管理業務正值擴張之際，本公司將借重李偉正董事長深厚之金融專業與跨國策略營運能力，結合集團銀行、保險、資產管理三大引擎實力，發揮最大綜效，帶領集團資產管理業務再創新局。

另，國泰世華銀行經董事會決議通過，由現任通路執行長鄧崇儀接任銀行總經理，後續將依主管機關核定為準。

鄧崇儀1968年生，畢業於清華大學數學系，清大統計所畢業後就進入國泰人壽工作，過去20多年，曾任國泰人壽投資長、國泰金控策略規劃處主管、國泰世華銀行財務長、國泰金控發言人等職務，主管涵蓋壽險資金投資、資產配置、產品開發、集團資訊業務、風險管理等項目。