風水輪流轉！那斯達克市值前十大個股 每十年大風吹

關稅戰爆發後，以科技股為主的那斯達克指數從年初高點修正逾2成，在市場情緒回穩過後，那斯達克指數不僅收復失土，也大漲35%再刷今年以來新高價。凱基投信表示，關稅戰最壞時間已過，但對企業成本影響程度仍存在變數，相較於中小企業，大型公司因應成本攀升能力相對高，也更有機會成為下一階段的投資方向。

回顧2000年後那斯達克市值前十大個股名單，可以發現每隔10年，十大名單就會大風吹。2005年時，市值前十大包含Windows王者微軟、CPU霸主英特爾、網路設備之王思科、PC製造大廠戴爾、企業軟體霸主甲骨文、通訊晶片領先者高通、網路購物先驅eBay、搜尋引擎先驅Yahoo、行動裝置造浪者蘋果，以及生技製藥巨頭安進。

過了10年，科技10巨頭換了5個，雖然搜尋引擎與網路購物持續榜上有名，但產業巨擘已經換人做，加上社群媒體崛起，戴爾、甲骨文、eBay、Yahoo、安進掉出10名之外，取而代之的是谷歌、亞馬遜、臉書、康卡斯特、吉利德科學。進入2025年，AI旋風有增無減，市值前十大中就有5巨頭搭上了AI趨勢列車，其中有兩家是新進榜，包括AI晶片設計大廠輝達（NVIDIA），與客製化AI晶片大廠博通 。

凱基美國Top股債平衡 ETF基金（00980T）研究團隊表示，受惠AI供應鏈需求持續暢旺，科技產業穩居市場領頭羊。2022年底ChatGPT問世，短短兩年半時間，各種應用已經爭相出現，生成式AI也從當紅話題落地成為龐大商機，例如ChatGPT有效用戶數持續飛快成長，顯示AI商機已經從上游的雲端服務供應商擴大資本支出、企業擴大投資，擴散到一般民眾終端應用層面。

面對AI趨勢大浪，並非所有科技業者都能乘浪而上，有搶得先機的企業如輝達，營收、企業規模呈現飛躍式成長；反觀昔日的科技霸主英特爾，因為在AI、數據中心、晶圓代工等高速成長市場節節敗退，導致股價承壓、市值連帶受影響。顯示AI趨勢快速演變，科技產業霸主也可能快速更迭；為避免今日明星成為明日黃花，透過市值進行選股，相對更能掌握企業整體競爭力的變化。