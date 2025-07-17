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電子支付戰國時代來了！LINE Pay獲金管會核發電支執照將加入戰局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣最大第三方支付業者連加網路（LINE Pay），17日獲得金融監督管理委員會核發經營電子支付機構業務許可函。圖／業者提供
台灣最大第三方支付業者連加網路（LINE Pay），17日獲得金融監督管理委員會核發經營電子支付機構業務許可函。圖／業者提供

台灣最大第三方支付業者連加網路（@@@LINE Pay@@@）（7722）17日獲得金融監督管理委員會核發經營電子支付機構業務許可函；LINE Pay將設立全資子公司「連加電子支付公司」經營電子支付業務，預計於獲得營業執照後提供服務。

過去習慣透過LINE Pay平台生態圈使用電子支付的用戶，需要新註冊「連加電子支付」會員，繼續無縫使用電支的各項功能，包括LINE好友間的轉帳功能、綁定銀行帳戶儲值、各項生活繳費及乘車碼等，同樣支援LINE POINTS點數使用與回饋累積。經用戶同意，可一鍵移轉現有之LINE Pay信用卡綁定資訊，選擇以信用卡、帳戶或LINE POINTS消費支付。此舉將強化LINE Pay生態圈之服務完整性，透過與LINE Pay平台高度整合，持續優化用戶體驗，並促進與金融機構多元合作發展。

連加網路董事長丁雄注表示，在金管會及中央銀行等審查機關的支持與協助下，連加電子支付申請順利獲得核准，這不僅是連加網路在台灣支付產業發展歷程中的重要里程碑，代表LINE Pay及電支子公司在法令遵循與風險控管上的努力獲得主管機關肯定。

連加電子支付預計於獲得營業執照後，依整體開發時程擬定服務上線日期，未來亦將積極規劃申請跨境業務，以強化LINE Pay平台在支付領域的優勢，持續扮演引領台灣支付市場發展的關鍵角色。

電子支付 金管會 第三方支付 LINE Pay LINE

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