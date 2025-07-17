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臺銀統籌文曄360億元聯貸案完成簽約 資金用途明確、金融圈高度支持

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行統籌主辦文曄科技公司（3036）及其子公司茂宣企業(以下合稱「文曄集團」)5年期360億元聯貸案，已於17日順利完成簽約。

本聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金，由臺灣銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並邀集第一銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行共同主辦。本案原規劃籌組金額為300億元，在11家金融機構踴躍參與下，超額認購近2倍，認購總額達580億元，最終順利以360億元結案，顯示金融同業對文曄集團整體營運表現與財務穩健度具高度信心。

臺銀指出，文曄集團為全球領先的專業電子零組件通路服務商，於2024年4月完成收購加拿大Future Electronics後，全球整合服務能力進一步強化，半導體通路市占率更躍居全球第一。除積極拓展營運規模與全球布局外，文曄集團亦重視企業社會責任與永續發展，秉持「專業誠信、永續經營」的理念，長期關注ESG實踐，並已連續五年獲選為臺灣公司治理評鑑上市公司前5%，展現其公司治理制度之健全與執行力。本聯貸案亦將文曄集團於公司治理評鑑中的表現作為ESG永續連結指標，期望其持續深化永續發展實踐。

臺銀表示，秉持「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」理念，自2023年首度發布TCFD報告書即榮獲BSI查核「Level 5+：Excellence」最高等級，至今年已連續三年獲此殊榮，彰顯對減緩全球暖化與推動永續金融的堅定承諾。未來將持續發揮金融影響力，攜手企業推動產業升級與綠色轉型。

臺灣銀行 聯貸案 文曄

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