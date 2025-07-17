快訊

川普對陸態度軟化？外媒曝：爭取與習近平峰會及貿易協議

中國也爆採血爭議！基因研究血液來源存疑，牛津大學不合作

不甩演習？北市男逛大街嗆「不然要怎樣」 2女高架上自拍全網傻眼

用戶注意！LINE PAY設電子支付LINE PAY MONEY 金管會准了

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
金管會17日許可連加網路商業股份有限公司LINE PAY申請設立專營電子支付機構，名稱為連加電子支付股份有限公司LINE PAY MONEY，經營電子支付機構業務。圖／業者提供
金管會17日許可連加網路商業股份有限公司LINE PAY申請設立專營電子支付機構，名稱為連加電子支付股份有限公司LINE PAY MONEY，經營電子支付機構業務。圖／業者提供

金管會17日許可連加網路商業股份有限公司LINE PAY申請設立專營電子支付機構，名稱為連加電子支付股份有限公司LINE PAY MONEY，經營電子支付機構業務。

金管會表示，依「電子支付機構管理條例」第11條第1項規定，申請專營電子支付機構業務的許可，應由發起人或負責人檢具相關書件向主管機關。連加網路依前揭規定檢具相關書件申請設立連加電子支付股份有限公司專營電子支付機構業務，金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該公司申請案。截至目前為止，我國計有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構(含銀行及中華郵政股份有限公司)。

金管會本次許可連加電子支付經營的業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項、辦理國內小額匯兌、提供特約機構收付訊息整合傳遞、提供使用者間及使用者與特約機構間訊息傳遞及提供紅利積點折抵代理收付實質交易款項服務等業務。

連加網路商業股份有限公司仍屬第三方支付服務業，其客戶權益不受本申請案影響，惟其客戶註冊成為連加電子支付股份有限公司的使用者，將可享有儲值、轉帳等更多元的服務。

另有關連加網路商業股份有限公司與一卡通票證股份有限公司於今年12月31日起終止合作事宜，金管會將持續關注雙方辦理情形，確保雙方客戶權益保障。

電子支付 金管會 第三方支付 LINE Pay

延伸閱讀

每台斤約120元…台中山城水梨將採收 東勢警方啟動護農專案

禁慾系男神李洙赫大解放！ 破格韓劇《S LINE》性愛關係遭曝光

LINE對話「1回應」超曖昧？ 過來人秒懂：很暈欸

LINE GO助企業用戶邁向淨零 單趟差旅平均減碳18%以上

相關新聞

電子支付戰國時代來了！LINE Pay獲金管會核發電支執照將加入戰局

台灣最大第三方支付業者連加網路（LINE Pay）（7722）17日獲得金融監督管理委員會核發經營電子支付機構業務許可函...

臺灣銀行統籌主辦文曄集團360億元聯貸案 順利完成簽約

臺灣銀行統籌主辦文曄（3036）及其子公司茂宣企業五年期新台幣360億元聯貸案，已於7月17日順利完成簽約。

用戶注意！LINE PAY設電子支付LINE PAY MONEY 金管會准了

金管會17日許可連加網路商業股份有限公司LINE PAY申請設立專營電子支付機構，名稱為連加電子支付股份有限公司LINE...

新光小小足球嘉年華 寓教於樂扎根基層運動

足球是風靡全球的運動，近年台灣喜愛足球的人口持續增加，尤其在兒童家庭逐漸掀起熱潮。為推廣基層足球，培養孩童健康的身心成長...

元大銀行從數位創新到校園培力 以數位存款帳戶布局年輕世代金融生態

在數位科技改變金融生態的當下，元大銀行為打造貼合新世代需求的全方位金融服務，以數位存款帳戶為核心所推動的一系列數位服務，...

新台幣午盤貶0.4分 暫收29.42元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.42元，貶0.4分，成交金額4.93億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。