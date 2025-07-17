臺灣銀行統籌主辦文曄集團360億元聯貸案 順利完成簽約

臺灣銀行統籌主辦文曄（3036）及其子公司茂宣企業五年期新台幣360億元聯貸案，已於7月17日順利完成簽約。

該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款及充實中期營運周轉金，由臺灣銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並邀集第一銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行共同主辦。該案原規劃籌組金額為300億元，在11家金融機構踴躍參與下，超額認購近兩倍，認購總額達580億元，最終順利以360億元結案，顯示金融同業對文曄集團整體營運表現與財務穩健度具高度信心。

文曄集團為全球領先的專業電子零組件通路服務商，2024年4月完成收購加拿大Future Electronics後，全球整合服務能力進一步強化，半導體通路市占率更躍居全球第一。除積極拓展營運規模與全球布局外，文曄集團亦重視企業社會責任與永續發展，秉持「專業誠信、永續經營」的理念，長期關注ESG實踐，並已連續五年獲選為台灣公司治理評鑑上市公司前5%，展現其公司治理制度的健全與執行力。該聯貸案亦將文曄集團於公司治理評鑑中的表現作為ESG永續連結指標，期望其持續深化永續發展實踐。

臺灣銀行秉持「全民的銀行、台灣的靠山、永續的推手」之理念，自2023年首度發布TCFD報告書即榮獲BSI查核「Level 5+：Excellence」最高等級，至2025年已連續三年獲此殊榮，展現臺灣銀行在氣候治理、風險管理與資訊揭露方面的領導地位，並彰顯對減緩全球暖化與推動永續金融的堅定承諾。展望未來，臺灣銀行將持續發揮金融影響力，攜手企業推動產業升級與綠色轉型，共創永續發展的雙贏局面。