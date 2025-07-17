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如何自動加薪現金流？永豐金證傳授3招資產防身術

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
主計總處7月公布最新統計，2025年前五月全體受僱員工每月經常性薪資平均47,568元、年增3.02%。示意圖／AI生成
主計總處7月公布最新統計，2025年前五月全體受僱員工每月經常性薪資平均47,568元、年增3.02%。示意圖／AI生成

主計總處7月公布最新統計，2025年前五月全體受僱員工每月經常性薪資平均47,568元、年增3.02%，剔除物價因素的實質經常性薪資年增率為0.96%，雖然寫近五年來最大增幅，但扣掉通膨後的薪資實際購買力增幅仍有限，讓不少上班族對「加薪」感受不深。觀察6月消費者物價指數（CPI）的外食費與房租漲幅仍顯著，分別年增3.44%和2.3%，仍處於高點，反映多數人正面臨生活成本持續墊高的壓力。

目前全球通膨面臨美國總統川普對等關稅政策反覆的壓力，受薪民眾開始思考：當主動收入有限，該如何替自己創造第二份、甚至第三份收入？又該如何為手中存款做好資產配置？

有感於民眾財務壓力及對投資理財教育的需求提升，永豐金證券旗下的《投資豐向球》理財講座，預計於7月29日晚間七點在台中林皇宮登場，以「薪水不夠？叫它去加班！」為主題，邀請知名財經節目主持人葉芷娟擔任講者，分享如何善用投資工具，打造符合自身投資屬性的資產配置。

講座將分享三招資產防身術：第一、了解定期定額與長期持有觀念重要性，以及ETF等金融商品概念；第二、股市短期漲跌難預測，專業投資人也未必能掌握趨勢，必須要有避險概念；第三、學會如何用理財工具，動態調整資金布局。

薪資有限是現實，但加速資產累積是可以破解的難題！永豐金證券指出，這場講座設計予對理財感興趣、卻不知從何開始的小資族與上班族參加，盼讓參與講座聽眾理解「小額就能開始」、「時間比金額更重要」的理財本質，並透過工具、觀念與策略學習，建立屬於自己的投資心法、朝打造被動收入道路前進。

講座開放免費參加，並提供現場茶點與汽、機車免費停車空間，便利民眾下班後前往參與，由於場地座位有限，活動採報名優先制，額滿即止。

薪資 消費者物價指數 永豐金

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