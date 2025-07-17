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第4季投資勝率高 富邦投信新一代戰略基金卡位、AI和多元資產成關鍵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

金融市場歷經第2季的整理盤後，市場氣氛逐步轉趨樂觀，全球主要投資機構紛紛提前部署下半年行情。日前，美國總統川普將原定於7月9日生效的對等關稅舉措順延至8月1日，卻也加大了關稅威脅、再度調高了對部分國家的關稅稅率，政策方向反覆的不確定性，顯示金融市場前方仍充滿挑戰。

根據富邦投信統計過去十年數據顯示，第4季通常是股票、REITs表現亮眼的時機，在季節性資金回流與年底作帳行情帶動下，皆有不錯的平均報酬率。富邦投信認為，與其苦苦等候風險褪去，投資人不如重新調整資產配置，透過多元布局平衡風險的同時，也不會錯過參與市場的絕佳時機。

富邦投信指出，8月4日正式募集的富邦雙核心戰略多重資產基金，主打「雙核心 + 新一代戰略資產」配置策略，在因應風險的同時也精準掌握市場成長契機。該基金廣泛涵蓋股票、債券、REITs、黃金現貨ETF與主題型黃金基金、比特幣ETF、趨勢科技及數位基建等多元資產類別，藉由多元分散與各資產的低相關性，有效降低組合波動、提升整體投資勝率。

從歷史經驗來看，美股第4季平均報酬率為全年最高，市場對AI與雲端運算相關題材的熱度持續不墜，為科技與數位基建類股提供強勁動能。該基金擬任經理人陳臻怡表示，該基金不僅納入具備長線成長潛力的科技股，也配置數位基礎建設REITs，達成兼顧收益與成長的雙重目標。

隨著全球AI應用加速落地，企業與消費者對AI技術的需求持續擴大，預料將推升AI晶片、雲端AI基礎設施及AI應用軟體的長期成長動能。根據摩根士丹利報告預估，七年（2023-2030年）間雲端AI半導體市場年複合成長率將高達34%，展現強勁潛力。

另一方面，以數位基建為基礎的REITs具備穩健現金流與良好修復力，不僅有助於對抗通膨，且兼具剛性需求與長期成長潛力。根據Bloomberg統計資料顯示，過去十年間（2015/03~2025/03）數位基建年化報酬率達8.8%，表現優於全球股市的8.3%與美國非投等債的5.2%，成為穩中求進的重要選項。（數位基建係指Solactive GPR Data & Infrastructure Real Estate Index(TR)、全球股市係指MSCI世界指數、美國非投資等級債係指彭博美國非投資等級債券指數）

面對全球資產輪動、政策轉向與科技創新浪潮齊發的關鍵時刻，唯有掌握「雙核心 + 多元資產」配置策略，才能在機會與風險並存的市場中穩健前行。富邦雙核心戰略多重資產基金靈活結合收益與成長資產，有助投資人強化資產抗震力、掌握第4季潛力行情，為下半年投資布局贏得先機。

富邦投信

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