新光小小足球嘉年華 寓教於樂扎根基層運動

足球是風靡全球的運動，近年台灣喜愛足球的人口持續增加，尤其在兒童家庭逐漸掀起熱潮。為推廣基層足球，培養孩童健康的身心成長，由新光人壽主辦的第二屆「新光小小足球嘉年華」，日前在高雄鳳山運動場熱鬧登場，集結專業教練、國手及在地球隊師資指導，吸引全台約200組家庭共襄盛舉，讓孩子們接觸足球技術、戰術與身體協調訓練，也讓家長們齊聚同樂，一同見證孩子在球場上揮灑汗水，自信奔馳的成長足跡。

今年新光小小足球嘉年華於7月12日至7月13日舉辦，規劃無經驗孩童參加的「小小足球節」及有基礎經驗者參與的「小小足球訓練營」模式，讓3至12歲的兒童都能依照程度暢快體驗足球的魅力，並鼓勵親子共學，同享足球樂趣。活動更特別攜手具多年足球推廣經驗的鳳山足球推展促進會，共同設計課程與營隊活動，提供兼具趣味遊戲與專業的高品質競技實戰教學。

此外，為營造寓教於樂的學習氛圍，活動亦邀請新光人壽長期合作的在地校隊勁旅右昌國小及高師大足球隊擔任教學助教，讓年長的大哥哥們為榜樣陪伴貼身指導，拉近與小朋友的距離；現場另邀請多位國家代表隊球員蒞臨現場，如陳毅維、呂昆錡、陳俞霖及詹哲淵等球星，與小小足球員們零距離互動，也讓孩子們從旁學習精湛的足球技巧與職業態度，為大家種下足球熱情與夢想的種子。

值得一提的是，今年5月甫落幕的台灣「世界壯年運動會」，除了讓世界看到台灣，一群由65歲以上台灣長者組成的Taiwan Team足球代表隊，也代表台灣贏得2025年世界壯年運動會冠軍，成為最令人難忘的賽事之一。而冠軍隊伍中的一員吳昭興，不僅是新光人壽業務單位處經理，更曾擔任中華男足隊長，去年在首屆的新光小小足球訓練營中，也與熱愛足球的新光人壽魏寶生董事長一同帶領孩子們在球場上切磋交流，協助落實基層足球推廣活動，展現企業對體育推廣的熱忱與承諾。

新光人壽秉持ESG永續經營理念，長期善盡企業社會責任，推廣各式體育活動回饋社會，自2014年起即陸續贊助高雄市右昌國小、新北市自強國小等優秀基層足球校隊，並自辦與支持電競親子營、魔術方塊大賽、熱門街舞大賽、田中馬拉松、泳渡日月潭、全國健行活動、遠距醫療等全齡健康活動。未來，期盼透過多元活動推廣，持續提升大眾對健康養成與規劃運動的重視，為下一代建構更友善、健康的成長環境。