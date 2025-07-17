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元大推數位帳戶優惠 強打高利活儲與行動支付回饋

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大銀行積極搶攻年輕族群與新鮮人市場，近期推出多項數位帳戶優惠活動，即日起至9月底前，新開立數位帳戶的用戶可享3%高利活儲優惠（限額5萬元），並每月提供最多99次的跨行提款與轉帳免手續費，滿足學生族與上班族高頻交易的日常需求。

為吸引新戶使用數位支付工具，元大銀行祭出綁定行動支付回饋方案，新戶綁定後即可獲得200元回饋金；若進行任一筆消費或儲值，則可享每筆50%回饋（每人上限300元）；首次綁定後的首筆消費或儲值滿百元，再加碼提供30%回饋（每人上限100元），總計回饋金額最高可達600元，提升數位帳戶使用誘因。

元大銀行表示，數位帳戶是金融服務的入口，更是年輕人邁向理財的重要起點，為鼓勵長期投資理財，該行同步推廣「龍頭系列基金定期定額」服務，涵蓋台灣、日本及全球具代表性的龍頭企業，投資標的具多元性與成長潛力。用戶可透過周周扣款的方式進行分散投資，降低市場波動風險，並享有終身零手續費優惠。

此外，元大數位平台也提供美金3分、日圓0.04讓分等換匯優惠，有效提升資金靈活運用效率，整體優惠設計兼具實用性與理財導向，展現元大銀行深耕年輕客群與數位金融的決心。

數位帳戶 元大

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