元大銀行從數位創新到校園培力 以數位存款帳戶布局年輕世代金融生態

在數位科技改變金融生態的當下，元大銀行為打造貼合新世代需求的全方位金融服務，以數位存款帳戶為核心所推動的一系列數位服務，不僅提升用戶服務便利性，更成功吸引大量年輕客群加入元大金融生態圈，將永續經營奠基於年輕市場的發展。

元大銀行近期推出多項數位帳戶優惠活動，例如9月底前新開立數位帳戶可享有3%高利活儲（限額5萬元），並每月提供多達99次的跨行提款與轉帳免手續費，充分回應學生族與社會新鮮人日常轉帳、支付的高頻需求。同時，新戶綁定行動支付即享200元回饋金，若進行消費或儲值，還能享有每筆50%回饋（每人上限300元）；此外，新綁定行動支付後的首筆消費或儲值滿百元，更可再享30%回饋（每人上限100元），總回饋金額上看600元。元大銀行以兼具實用性與設計產品策略，積極拉攏年輕人的黏著度與品牌認同感。

元大銀行指出，數位帳戶不僅是金融服務的入口，更是協助年輕人開始理財的第一步，元大銀行鼓勵用戶善用「龍頭系列基金定期定額」進行長期理財，該系列產品結合台灣、日本及全球具代表性的龍頭企業，為投資人提供多元且具成長潛力的標的，在市場波動日益頻繁的情境下，採用週週扣款方式進行定期定額投資，有助於分散風險、降低進場壓力，透過數位通路申購，還享有「終身零手續費」的專屬優惠，換匯亦提供美金3分與日圓0.04讓分等彈性條件，有效提升資金運用效率。

隨著數位帳戶日益受年輕世代歡迎，元大銀行也同步強化對青年金融素養的培力計畫。除了提供相應的產品與服務外，更將經營觸角深入校園，透過實際行動落實普惠金融。自2022年啟動的「校園鑽金大使」徵選計畫，即是元大銀行以實際行動推廣金融知識教育的代表性項目。該計畫施行至今共培育出78位、來自33所大專院校的傑出大使，透過講座、實作、宣導與任務演練，協助學子建立正確的財務觀念與行動金融操作能力，元大銀行亦提供「菁英獎學金」支持優秀學員表現，鼓勵他們在踏入職場前即具備「金融力」、「數位力」與「影響力」，實踐人才培育與社會責任的雙重目標。

面對未來，元大銀行將持續強化數位帳戶的服務體驗，並深化年輕族群間金融教育的扎根與擴散，期望透過數位創新與教育投入的雙軸轉型，進一步推動普惠金融，打造全民共享的數位金融生活。