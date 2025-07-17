屈臣氏、鬍鬚張等商家陸續恢復使用 街口支付提醒防詐騙集團

電支業者街口電子支付近期再度公告，各大品牌及通路持續恢復街口支付使用。街口支付表示，「深深感謝每一位用戶和合作夥伴的支持，街口逐步回歸大家的日常了。街口支付不只支援超商、美妝、餐飲、百貨，還涵蓋網購、交通、旅遊等數十萬個通路與品牌。」

受母公司街口金融科技與泰山股權交易糾紛，電支業者街口支付先前爆發一波商家出走潮。不過11日先出走的電商平台當天就恢復繼續使用，加上金管會與相關機構的保證，讓商家陸續回流。

街口支付公布最近一波恢復合作的商家包括屈臣氏、宏匯廣場、EZTABLE、J-Mart佳碼、喜互惠、鬍鬚張、壹樓早餐、AFTEE、全球藥局、阿瘦皮鞋、神腦門市。以及先前已公布的Q Burger、浪Live、17 LIVE、LG台灣、久大文具、一之軒、friDay購物、Tomod's、購物橘子、486團購、毛寶兔、米哥烘焙坊、Boxful任意存、CHECK 2 CHECK、快電商、咕咕G寵物、犀牛盾等。

不過，詐騙集團也如影隨形跟上，街口支付表示，營運與母公司及泰山事件完全獨立，不會委託律師或以任何名義主動要求與用戶核對信用卡或銀行帳戶資料。接到相關來電不要提供資料，並立即撥打街口支付客服專線求證或165報案。