富邦證券聯手富果 推出新一代 Python API 升級交易架構

國票金轉投資的純網銀樂天銀行，近來因為現金增資一事，大股東之間又出現歧見。國票金公司派大股東人旺集團擬發動現金增資3億股，增資其轉投資的純網銀樂天銀行，此舉引發耐斯集團和公股陣營的質疑，認為違反二年多前的三方協議，而且意圖恐在稀釋非公司派的其他大股東股權，增加明年公司派在董事會全面改選的優勢。 另一個耐人尋味的問題在於，樂天銀行是否有現增的急迫性？根據聯合報數位版所掌握的最新訊息，日方大股東已表達對增資案的看法...

2025-07-17 09:04