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台灣人壽「樂活美利」 補貼五大癌後新式醫療

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

醫療科技日新月異，你的保障跟上了嗎？中信金子公司台灣人壽「樂活美利美元利率變動型終身壽險」（簡稱「樂活美利」）上市，繳費期內補貼涵蓋標靶藥物、自體免疫細胞治療等五大癌後新式治療，繳費年期自由選，讓保障集中在健康風險最高的人生階段，轉嫁高額自費壓力，壽險、癌症保障一次到位！

「醫生說免疫細胞新式療法治療效果較佳，但一個療程動輒上百萬，該嘗試嗎？」這是許多癌症家庭遇到的現實難題，根據台灣癌症基金會《台灣癌症家庭照護負擔大調查》，高達64%癌友需自費治療，其中近半數（44.7%）支出在健保未給付的免疫與標靶新療法等，更有將近四分之一（24.6%）癌友自費超過新臺幣100萬元。

醫療技術進步，許多癌症新型療法未納入健保給付範圍，對癌友而言，風險不只重大疾病，還包括財務能力不足，無法選擇更佳的醫療方式。

台灣人壽「樂活美利」為利率變動型美元終身壽險，不僅具身故給付，更可累積保單價值，達到長期財務規劃與傳承；保戶可自由選擇8年、10年、12年繳費年期，讓保障集中在高風險人生階段，繳費期間內「樂活美利」提供癌後五大療法補助，包括癌症（重度）特定粒子精準放射治療、癌症（重度）標靶藥物治療、實體癌症第四期自體免疫細胞治療、白血病與惡性淋巴瘤造血幹細胞移植等，這些皆是癌後新式療程中最關鍵、最昂貴的治療，協助保戶轉嫁百萬以上的高額醫療費用。

以40歲林先生投保「樂活美利」基本保額261,307美元為例，繳費8年期，享1%轉帳折扣及2.0%高保額折扣後，每年實繳保費為11,000美元，假設每年宣告利率4.30%不變，且每年增值回饋分享金（非保證給付）選擇「購買增額繳清保險金額」，第8保單年度末累積達282,629美元的特別治療保險金，約為實繳總保費88,000美元的3.2倍，身故保險金亦約為實繳總保費的3.2倍，兼顧癌症（繳費期間內）與壽險保障。

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