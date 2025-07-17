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下半年美元偏弱 外資：央行會出手調節匯率

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
經過5月初新台幣匯率「大逃殺」，外資共識認為，下半年美元一定偏弱，不過，各國央行恐怕不會放任本幣升值過快。圖／聯合報系資料照片
經過5月初新台幣匯率「大逃殺」，外資共識認為，下半年美元一定偏弱，不過，各國央行恐怕不會放任本幣升值過快。圖／聯合報系資料照片

經過5月初新台幣匯率「大逃殺」，外資共識認為，下半年美元一定偏弱，不過，各國央行恐怕不會放任本幣升值過快。摩根資產管理指出，儘管美元走勢偏空，為避免出口競爭力受損，各國將持續出手調節本國貨幣強勢，我國央行也不例外。

新台幣16日收在29.416元，貶值1.14角，根據央行統計，今年以來升值11.44%，主要貨幣中僅次於歐元。新台幣依舊是全球強勢貨幣。目前市場預期聯準會今年底啟動降息，未來美元進一步走弱的壓力升高。

摩根亞太區首席市場策略師許長泰分析，即使美國總統川普重啟關稅政策、與聯準會立場分歧，推升市場對美元的疑慮，但多數國家央行會選擇「有節制」的升值空間，透過匯市操作避免自家貨幣過快升值。他坦言：「美元走弱是中長期趨勢，但短期會因央行干預而放緩節奏。」

星展銀行也持相同看法，並強調美國財政赤字壓力與地緣政治風險，正削弱全球對美元資產的信心。歐元、日圓與部分亞洲貨幣因此受惠，但升值幅度同樣面臨本國央行的升值警戒線。

央行總裁楊金龍在理監事會強調，「匯率只有一種價格，無法滿足所有個別參與者或特定產業的期待。」然而，央行也明確表示，若有外資禿鷹炒匯，會立刻要求匯出。

匯銀人士表示，近日匯率波動已經趨緩，但不代表央行放鬆管控，出口商拋匯1000萬美元額度限制仍然存在。

新台幣 央行

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