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新台幣16日貶逾1角 匯銀人士：最大升勢已過

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

今年上半年新台幣堪稱「最強亞幣」，即使是昨（16）日貶逾1角，今年以來仍然強勁升值了11.44%。展望下半年，新台幣還能繼續扮演亞幣第一強嗎？匯銀人士分析三大原因推升台幣走升，但最大升勢應該已經過了。

匯銀人士表示，今年以來推升新台幣走升的三大因素，一、美元疲弱。二、川普關稅戰造成提前拉貨，以及AI相關出口暢旺。三、部分外資匯炒匯資金進場。

目前看來，美元指數近期回升，年底前的預測在95至97，即便美元在9月Fed降息的預期中再轉為貶值，但上半年的最大跌勢應該已經過了。 美元指數今年以來貶值了9.18%。

其次，廠商提前出貨，使今年5月和6月財政部公布的出口金額陸續創單月新高；展望下半年，少了拉貨因素，以及下半年經濟成長放緩，出口實績將不如上半年。

最後是炒匯因子，央行已經陸續對炒匯資金採取措施並進行場外監控，因此，外資要再炒作新台幣的難度升高。

新台幣 拉貨 匯銀

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