台幣連三貶 跌破29.4元 單日重貶1.14角

台北股匯不同調，各走各的路。外資昨（16）日買超台股139億元，但因美元指數走升，非美貨幣回貶，再加上投信海外投資款匯出需求增加，使新台幣匯價收盤重貶1.14角，再貶破29.4元關卡，以29.416元收盤，台幣連三貶，探本月新低，成交量為15.655億美元。

匯銀指出，金管會與央行配合亞資中心等政策，對投信業者的外匯操作與海外投資設計上更加彈性，也讓投信有更多工具與彈性進行海外資產配置，間接提高匯出需求。

昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

央行最新公布的「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，將於今日生效，其中，為了配合金管會亞資中心而進行的修正，現行銀行發行外匯金融債，以往規範七天內要檢附主管機關核准（備）文件及相關資料，函報央行備查；之後比照金管會規定，並放寬至15天。並僅需首次發行時備查，後續在相同額度內可逕行辦理，大幅簡化流程。

匯銀表示，未來銀行若大量發行外匯金融債，對新台幣匯率可能會產生一定的貶值壓力，主要原因在於此舉會增加對外幣的需求、提高外匯市場上的「買匯」力道。

此外，近期雖然新台幣小幅回貶，但今年以來，新台幣對美元仍升值了11.44%，使得以台幣換匯成本相對降低，投信機構趁勢加碼海外資產，提前布局，也推升匯出動能。

台幣今年以來穩居最強亞幣，升值幅度遠超過韓元6.1%、星元5.76%及日圓4.92%，在主要貨幣中，僅落後歐元升值11.59%。

匯銀表示，隨著美國聯準會可能進入降息循環，加上美股持續創高、亞洲市場回穩，投信看好國際股市投資前景，紛紛加碼海外資產配置，特別是美股科技股、新興市場股市等，進而提高匯出資金的需求。

央行統計，昨日美元指數升值0.59%，主要亞幣全盤皆墨，不過相較於日圓貶值0.78%，韓元貶值0.69%，台幣居中，貶值0.39%，貶幅略大於星幣貶值0.35%，人民幣貶值0.07%，相對穩定，至於歐元貶值0.62%。