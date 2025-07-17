玉山銀打詐 推App驗證服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山銀行響應政府打詐決心，保障顧客資產安全，已陸續完成多項防詐、識詐及阻詐措施，現領先業界推出「玉山Wallet App驗證」服務，自建開發3D交易認證平台並串連銀行App，為國內首家自建網路3D交易導入銀行Banking App驗證的發卡銀行，有別於傳統SMS簡訊模式，透過玉山銀行開發的App加上生物辨識技術，建立更安全、便利的交易環境與用卡體驗。

目前信用卡網路交易使用OTP簡訊驗證方式雖已提供一層安全防護，但簡訊發送過程中仍有遭截取或外流風險；玉山率先採行「玉山Wallet App驗證」，顧客只需先註冊玉山Wallet會員並開啟「網路交易驗證」服務功能，即可於每筆網路3D交易時，經由原玉山Wallet App的驗證方式（生物辨識或密碼）確認本人同意交易，無須再輸入OTP驗證碼，提升交易安全性，也優化交易體驗。

除此之外，玉山Wallet新增「刷卡安全確認」功能，當交易產生風險警訊後，系統將基於卡片安全進行管控，顧客可透過玉山Wallet查看交易之日期、卡片名稱、卡號交易明細，確認為本人消費後即可自行恢復卡片使用，節省撥打客服確認的時間。

此外，為保障用卡安全，玉山卡友可針對每張玉山信用卡或簽帳金融卡進行功能設定，透過玉山Wallet中的「卡片管理功能」，自由開關每張卡片的國內與國外交易、實體與線上交易、行動支付功能等，消費時也會收到推播通知，掌握交易動態，若不小心遺失卡片，也可透過玉山Wallet選擇多張卡片同時掛失並線上申請補發，快速應對緊急狀況降低冒用風險；更強化顧客在更換行動裝置時註冊玉山Wallet的認證流程，系統透過手機門號實名認證，以確保為本人使用。

玉山銀行始終如一用心守護顧客用卡安全，除宣導詐騙態樣提升民眾防詐意識，也針對非熱門消費國別、短時間密集性交易或風險性較高特店交易，加強監控力道並滾動式調整。玉山將持續運用科技強化各種防詐、識詐、阻詐措施，為顧客打造出更安全的支付體驗。

玉山銀行 消費 信用卡

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