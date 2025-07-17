新壽活化不動產 收益進補
新光人壽不動產投資再獲收成，於台北市中正區核心地段的A級商辦「新光華山金融中心」，目前整體出租率已近五成，預計今年10月落成亮相。新壽表示，此案將為新壽挹注穩定租金收益，而新壽持續展開全台不動產活化作為，今年收益預估上看51億元。
新壽指出，「新光華山金融中心」地段優越且交通便捷，直通台北車站與雙子星計畫核心圈。其為新光人壽於2018年6月以17.68億元標下的商用地上權，全案規劃地下2層、地上21層，提供100至3,000坪不等的彈性租賃面積選擇，日前正式對外開放招租，釋出後整體出租率已近五成，顧問業、法律業、科技業都有公司進駐，為新壽挹注租金收益。
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