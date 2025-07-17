新壽活化不動產 收益進補

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光人壽不動產投資再獲收成，於台北市中正區核心地段的A級商辦「新光華山金融中心」，目前整體出租率已近五成，預計今年10月落成亮相。新壽表示，此案將為新壽挹注穩定租金收益，而新壽持續展開全台不動產活化作為，今年收益預估上看51億元。

新壽指出，「新光華山金融中心」地段優越且交通便捷，直通台北車站與雙子星計畫核心圈。其為新光人壽於2018年6月以17.68億元標下的商用地上權，全案規劃地下2層、地上21層，提供100至3,000坪不等的彈性租賃面積選擇，日前正式對外開放招租，釋出後整體出租率已近五成，顧問業、法律業、科技業都有公司進駐，為新壽挹注租金收益。

金融中心 新壽 新光人壽

延伸閱讀

獨家／吳東進喊話：吳火獅家族是新光三越創始股東！盼三方共治

輝達落腳北士科 新壽不同意解約？綠批別想「養地套地」

50億元…北市府與新壽協商關鍵點

輝達總部落腳北士科有解 輝達與新壽約定9月底完成土地移轉

相關新聞

壽險新契約保費收入大增 上半年衝上5,000億

壽險公會昨（16）日公布壽險業2025年前六月保費收入，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中新契約保費收入（加計...

下半年美元偏弱 外資：央行會出手調節匯率

經過5月初新台幣匯率「大逃殺」，外資共識認為，下半年美元一定偏弱，不過，各國央行恐怕不會放任本幣升值過快。摩根資產管理指...

櫃買挺新創 多招齊發

櫃買中心副總經理李淑暖昨（16）日指出，櫃買中心力挺新創公司，除透過創櫃板Plus平台大聯盟整合多元資源，再推「2025...

證交所揪券商 宣導反詐

臺灣證券交易所表示，積極提升證券商從業人員反詐意識，下半年反詐騙評鑑活動，除外資以外的證券商都必須參與，希望與證券商共同...

新台幣16日貶逾1角 匯銀人士：最大升勢已過

今年上半年新台幣堪稱「最強亞幣」，即使是昨（16）日貶逾1角，今年以來仍然強勁升值了11.44%。展望下半年，新台幣還能...

台幣連三貶 跌破29.4元 單日重貶1.14角

台台北股匯不同調，各走各的路。外資昨（16）日買超台股139億元，但因美元指數走升，非美貨幣回貶，再加上投信海外投資款匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。