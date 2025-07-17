壽險新契約保費收入大增 上半年衝上5,000億

壽險公會昨（16）日公布壽險業2025年前六月保費收入，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為5,061.8億元，年增35.1%；續年度保費8,119.2億元，年增6.9%；總保費收入1兆3,181億元，年增16.2%。

壽險公會分析，包括壽險公司陸續加入分紅保單市場，加上美元投資型保單宣告利率不斷調升，吸引買氣，是上半年新契約保費大幅成長的主要原因。

圖／經濟日報提供

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險3,497.4億元占新契約保費的69.1%，較去年同期2601.2億元增加34.5%；傷害險82.9億元，占1.6%；健康險215.6億元占4.3%，較去年同期減少7.3%；年金險1265.7億元占25%，較去年同期841.9億元增加50.3%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入2,702.5億元，較去年同期2,110.7億元增加28%；傳統型年金險新契約保費收入34億元，較去年同期23.5億元增加44.9%；整體而言，可能與兩大原因有關，第一，壽險公司陸續加入分紅保單市場，並推出具競爭力之分紅保單新商品。

第二，儘管近期美元兌新台幣呈現貶值趨勢，但美國聯準會仍維持較高之基準利率，使美元計價保單之宣告利率相較新台幣計價保單仍具吸引力，持續吸引追求利率保障及中長期資產配置之投資人。壽險公司持續因應市場變化，調整美元利變型保險商品之宣告利率，並透過銀行通路積極推展既有及新開發商品，因此，2025年前六月整體傳統型保險商品新契約保費收入3,035.2億元，較去年同期2,438.8億元增加24.5%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入794.9億元，較去年同期490.4億元增加 62.1%；投資型年金險新契約保費收入（含負債）1,231.7億元，較去年同期818.4億元增加50.5%；整體而言，可能與部分壽險公司推投資型保險新商品，積極與銀行通路合作，帶動投資型保險銷售有關。