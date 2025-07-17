2年期定存單 利率跌破1.4%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行於昨（16）日標售250億元的2年期定期存單。根據標售結果，此期定存單的得標加權平均利率為1.384%，跌破1.4%，探2024年4月以來新低，反映市場資金面持續維持寬鬆格局。

金融業者表示，5月及6月外資淨匯入金額逾219億美元，央行為了阻止新台幣升值，在外匯市場買進美元、同時釋放出新台幣，這項操作雖屬於匯率調節工具，但也會對國內的資金市場造成影響。此一操作過程中，央行把新台幣「丟」到市場上，等同於擴張貨幣供給。由於台灣央行尚未像部分國家實施資金「全數回收」或「完全對沖」，因而此一「強力貨幣」，造成市場上的新台幣存量增加，短期資金市場持續呈現寬鬆。

雖然本期投標倍數略較上期小幅下滑，但仍達到3.26倍，代表金融機構對於央行發行的中長天期定存單仍有高度需求。

此次投標總額達815.5億元，顯示市場資金充裕，銀行業者積極配置資金於相對穩定的利率工具，以強化資產報酬率。

此次標售中，得標比率為30.66%，發行金額全數成功標出。

市場人士指出，在聯準會尚未啟動降息，國內利率政策偏穩的情況下，短中期利率持續走低，反映市場對資金寬鬆環境的預期，也凸顯金融機構在低利率環境中對穩健收益工具的偏好。

新台幣 央行

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