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暑假旅遊挑旅綜險有撇步 兆豐保險建議掌握3要點

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

暑假旅遊旺季來囉，兆豐金控（2886）旗下兆豐保險表示，民眾暑期出遊精心安排行程時也別忘記規劃保障，建議可從三大面向進行檢視，包含：保障範圍、保障額度、附加服務，透過保險規劃分散風險，讓旅途中意外衍生的損失降至最低，以兆豐旅行綜合保險為例，透過網路投保5天保費約新台幣 940元，換算一天保費不到200元就能為自己建構完整保障，讓旅途更加安全無憂。

旅遊途中最怕突發狀況打亂行程，例如在人潮洶湧之處遭推擠而受傷、飲食不潔引發腸胃不適、颱風侵襲導致班機被迫取消等，各種意外事件不僅會破壞旅遊興致，海外就醫及臨時增加的食宿費用也可能導致荷包失血。

首先是保障範圍，兆豐保險表示，出國旅遊前建議可先投保旅行綜合保險，保障範圍涵蓋旅行平安險及旅行不便險，比起單獨投保旅平險，旅行綜合保險保障範圍相對較廣。以兆豐國外旅行綜合保險為例，在旅平險部分，承保項目包括：海外突發疾病住院醫療保險、門診醫療保險、急診醫療保險；在不便險部分，保障範圍則有旅程取消/更改、班機延誤、行李延誤/損失等。

在保障額度部分，兆豐保險表示，由於海外就醫費用比起台灣相對高昂，因此建議傷害醫療保險金額度至少達新台幣50萬元，如果是前往醫療費用較高的國家，例如歐洲、美國，建議可進一步將保額拉高至100萬元以上，避免海外昂貴的醫療費用造成經濟負擔；在意外身故失能保險金部分，建議保額至少要有500萬元，如果被保險人是家中主要經濟來源，保額可提高至1,000萬元。

在附加服務方面，出國旅行最怕突然身體不適，兆豐保險推出「兆豐搭心Care遠距醫療諮詢服務」，即日起至8月31日止，只要投保海外旅綜險且附加海外突發疾病醫療保險附約，每位被保險人「保費滿888元」，完成投保並成功出單，即可享有IC Care免費線上醫療諮詢服務乙次，解決海外就醫、用藥疑慮的燃眉之急。

兆豐金控 保險金

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