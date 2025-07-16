信保基金辦在地金融機構交流會 首場台北開跑

信保基金今天表示，7月起至9月將舉辦10場在地金融機構交流會，首場交流會今天在台北開跑。信保基金董事長魏明谷表示，希望透過交流會能強化雙方業務合作，建立更暢通的溝通管道，藉此優化保證作業、加速融資效率。

今年是信保基金成立第51年，統計至今年6月底，信保基金累計已協助超過80萬家中小企業從金融機構取得融資，累計承保金額已逾新台幣21.5兆元，融資總金額逾28兆元。

魏明谷今天透過新聞稿表示，為積極回應各地方企業的實際需求，打造一個更友善、便捷的中小企業融資保證環境，並掌握銀行辦理融資保證業務的第一手資訊，信保基金每年都會舉辦面對面交流會，直接聆聽金融機構寶貴建議，以提升信保服務效能。

為了深化區域性服務並回應在地企業的需求，魏明谷表示，信保基金成立高雄分部，並積極籌備台中分部，另於全台巡迴舉辦各式交流會，加強與當地企業、工商團體及金融機構互動，讓信保基金能更接地氣，用在地資源服務在地企業，讓更多中小企業了解並善用信保資源，提升銀行業務，也創造地方經濟繁榮。

信保基金表示，持續配合政府政策開辦「中小微企業多元發展專案貸款信用保證」及「鼓勵中小企業為員工加薪之額外額度保證措施」，讓信保基金成為企業發展道路上的靠山。