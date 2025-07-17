國泰世華 獲評「台灣最佳銀行」

國泰世華銀行再度躍上國際舞台，於英國《金融時報》集團旗下權威財經媒體《The Banker》銀行家雜誌，日前公布的最新全球千大銀行排名中，憑藉強勁的成長動能、穩健的獲利能力與優異的風險報酬表現，在台灣銀行整體績效評比中拔得頭籌，獲評為「台灣最佳表現銀行」。

這也是繼去年底獲得《The Banker》評選2024年「台灣年度最佳銀行」後，營運表現再次受到國際機構肯定。

國泰世華銀行2024年稅後純益383.4億元，年增率32%，並連續四年創下歷史新高，展現穩健經營實力。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，「能夠在2024與2025年接續獲得肯定，是對全體同仁努力的最高肯定。國泰世華銀行秉持以客戶為中心的理念，長期致力於數位金融發展、財富管理服務及永續金融創新，打造具韌性的經營體質與具前瞻性的市場策略。面對全球經濟情勢不斷變化，將持續精進體質，以穩健的步伐朝成為亞洲區域領導銀行的目標前進。」

《The Banker》銀行家雜誌每年進行全球千大銀行調查，國泰世華銀在多項財務比率中皆名列前茅，尤其在「成長性」、「獲利能力」與「風險報酬率」三大指標中皆為台灣銀行業表現最佳，整體表現為台灣銀行之首。

國泰世華銀行善用數位數據，近年積極發展數位品牌「CUBE」，不僅CUBE卡已累計超過600萬卡友，自2020年推出CUBE App以來，用戶數突破700萬，數位交易量成長超過11倍，涵蓋投資理財、轉帳支付與外幣交易等多元場景。

在財富管理領域，除了在高資產客群數和資產管理規模（AUM）上，持續繳出亮眼成長表現外，今年7月1日啟動亞灣資產管理專區業務，成為全台展開試辦的金融機構之一。

海外布局部分，除了大中華區之外，於東協十個國家中，九個國家設有據點，是國內銀行於東南亞地區布點最廣者。今年3月獲准申設印度孟買分行，有望設立第一個在南亞區域的海外據點，將海外營業據點拓展至第12個地區，海外據點推升達68處。

展望未來，國泰世華銀行將持續以永續發展為核心理念，深化在地服務、拓展國際布局，透過數位與智能兩大驅動力，朝「亞洲首屈一指的區域型銀行」目標穩健邁進。