一銀 拿下生物多樣性金獎

第一銀行將生物多樣性納入永續策略核心，引導資金流向生態永續，實踐自然解方的多元可能，以「揭開綠色金融中的多元自然解方」為題參獎，獲得評審高度肯定，榮獲台灣永續能源基金會「2025台灣生物多樣性獎」營利事業組-金獎，是唯一獲獎的公股銀行，昨（16）日由第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎，並受邀於「2025台灣生物多樣性論壇」分享實務經驗。

第一銀行深化「生物多樣性」於核心永續策略，設置永續發展委員會與風險管理委員會雙軌治理架構，將自然風險考量納入「永續授信政策」及「永續投資政策」，針對石化、採礦等高衝擊產業，強化碳排揭露與氣候韌性要求，更評估對水資源與生物多樣性的影響，引導資金轉向自然友善領域。

在全球自然風險加劇與永續金融轉型浪潮下，一銀積極推動生物多樣性合作計畫，跨域連結自然生態，首創攜手台北市立動物園以國際自然保育聯盟紅色名錄與「Devoting to Rewilding守護瀕危動物」為核心，合作「瀕危動物故事館」展示與系列活動；與黑潮海洋文化基金會推動「海洋綠洲—東海岸鯨類生態保育計畫」，以科學為基礎提出保育策略，藉由抹香鯨Photo-ID個體辨識，推動藍碳「鯨豚碳匯研究計畫」，並完成提交聯合國的海洋哺乳動物重要棲地（IMMAs）認證申請。

值得一提的是，一銀自2025年起關注都市鳥類窗殺議題，攜手台北市野鳥學會及長期研究窗殺議題的謝季恆合作推動《第一方針-都市鳥類安居計畫》，於一銀自有行舍與營業據點張貼鳥類防撞窗貼，偕同客戶、環教夥伴、機關及學校等共同響應，建立金融業首創的鳥類安居環境示範場域。

一銀以綠色營運為己任，發行五款綠色信用卡、擴展奉茶站至81處、達成201處綠色辦公認證、取得AMOT協會-溯源餐廳二星認證、加入台北市環保局水環境巡守隊，更為國銀首家取得「企業貸款申辦服務」碳足跡標籤。為2050淨零排放努力。