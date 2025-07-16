集保：TISA帳戶經理費享投信讓利 盼未來獲稅負優惠

台灣集中保管結算所董事長林丙輝今天表示，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）基金先行，除盼將來可望享有稅負優惠之外，目前已獲投信業者讓利，以遠低於一般行情的經理費提供TISA帳戶。

台灣個人投資儲蓄帳戶今年6月底正式啟動，今天舉行發表會，金管會主委彭金隆表示，TISA製度是打造台灣成為亞洲資產管理中心金融典範、永續策略中最重要的一環，金管會將整合各單位資源實現政策目標，提升全民投資意識，強化民眾的財務自主與生活儲備，以應對超高齡社會的財務挑戰。

彭金隆指出，台灣投信投顧業管理資產已接近新台幣13兆元，TISA制度初期將以基金投資為主，後續再加入新的投資標的。財政部賦稅署署長宋秀玲出席發表儀式，代表政府一體，支持TISA帳戶將可享有稅負優惠的規劃方向。

林丙輝表示，TISA帳戶制度是公私協力的最佳典範，TISA以基金先行為起跑點，後續配合政策規劃納入股票、ETF等投資商品為中繼，進而以TISA的成功經驗，跨出台灣前進亞洲資產管理中心的重要一步。

集保說明，旗下基富通證券的基金平台，只要符合TISA帳戶條件的基金都會納入TISA，而原有的「好享退」、好好退休準備平台的帳戶也將納入TISA帳戶，讓參與準備退休的投資人都能享有更佳的服務，更低的經理費用。

集保解釋，TISA制度推動初期將以基金先行，而基金也以國內投信公司發行、投資國內市場的基金為主；投信公司讓利程度頗大，一般股票型基金的經理費用甚至最低可能低到0.5%、0.6%。

林丙輝指出，TISA帳戶於現行集保帳戶架構下設置，並彙整證券商公會、投信投顧公會、信託公會等多方意見，簡化作業流程建立有效管理。此外，集保結算所邀集多位學者及產業專家組成TISA基金委員會，嚴選TISA基金，提供投資人優質選擇。首波已有10家投信業者、16檔基金經核准上架銷售，另外還有多檔基金也陸續申請中。

為方便投資人管理TISA帳戶，集保結算所建立「TISA帳戶查詢平台」，提供投資人便捷歸戶查詢且免付費的服務，並支援網頁版及「集保e手掌握」App，民眾可跨裝置靈活使用，全面提升使用者數位體驗。