TISA上路 開啟理財新篇章

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
集保結算所昨日舉辦TISA發表會，金管會主委彭金隆（左六）、集保結算所董事長林丙輝（右六）、財政部賦稅署署長宋秀玲（左五）與證期局局長張振山（左四）等共同主持啟動儀式。集保結算所／提供
集保結算所昨日舉辦TISA發表會，金管會主委彭金隆（左六）、集保結算所董事長林丙輝（右六）、財政部賦稅署署長宋秀玲（左五）與證期局局長張振山（左四）等共同主持啟動儀式。集保結算所／提供

集保結算所昨（16）日舉辦台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）發表會，金管會主委彭金隆、證期局局長張振山及財政部賦稅署署長宋秀玲共同出席發表儀式，開啟全民理財全新的篇章。

TISA由金管會指導、集保結算所規劃建置，已於6月30日正式上線，提供投資人於基金銷售機構開立專戶，申購低經理費、零申購手續費且經專家嚴選的優質TISA基金。

彭金隆致詞時指出，截至今年5月底，我國投信投顧業管理資產已接近13兆元，對於打造亞洲資產管理中心的政策至關重要。他特別感謝集保結算所推出的TISA帳戶制度，整合各單位資源與金管會共同攜手實現政策目標，提升全民投資意識，強化民眾的財務自主與生活儲備，以應對超高齡社會的財務挑戰。

集保結算所董事長林丙輝表示，TISA帳戶制度是公私協力的最佳典範。TISA以基金先行為起跑點，後續配合政策規劃納入股票、ETF等投資商品為中繼，進而以TISA的成功經驗，跨出我國前進亞洲資產管理中心的重要一步。

集保結算所邀集多位學者及產業專家組成TISA基金委員會，嚴選TISA基金適格性，提供投資人優質選擇。首波已有十家投信業者、16檔基金經核准上架銷售，還有多檔基金正陸續申請中。

TISA帳戶彙整證券商公會、投信投顧公會、信託公會等多方意見，簡化作業流程建立有效管理。為方便投資人管理TISA帳戶，集保建立「TISA帳戶查詢平台」（https://tisa.tdcc.com.tw/），提供投資人便捷歸戶查詢且免付費的服務，並支援網頁版及「集保e手掌握」App，民眾可跨裝置靈活使用，全面提升使用者數位體驗。

集保結算所 金管會

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