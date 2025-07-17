聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買挺新創 多招齊發

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心副總經理李淑暖昨（16）日指出，櫃買中心力挺新創公司，除透過創櫃板Plus平台大聯盟整合多元資源，再推「2025創櫃菁英選拔會」；永續發展債券今年已發行34檔、1,105億元，今年整體發行規模應該可以超過去年，再創新高。

此外，也透過合辦生技產業高峰論壇、攜手新創參展等，力推生技產業。

李淑暖昨日在例行記者會上表示，櫃買中心除了再推出2025創櫃菁英選拔會，也透過創櫃板Plus平台大聯盟整合多元資源協助新創公司，包括攜手資誠聯合會計師事務所舉辦媒合會、聯手台智雲與資誠推動AI新創加速成長機制專案等。

2025創櫃菁英選拔會透過專業遴選機制與整合資源支持，加速鏈結資本市場與策略夥伴，進一步擴大企業影響力與投資吸引力。

統計今年來新增及登錄創櫃板公司已有54家。創櫃板成立11年來，累積公開發行公司有31家，登錄興櫃有29家。並已有五家上櫃、一家上市，另有一家碩網（7547）已經獲得櫃檯買賣契約，即將於7月29日上櫃掛牌。

李淑暖表示，永續發展債券今年來已發行34檔，發行金額達1,105億元，並已有七家取得永續發展債券資格認可之發行人，預計7月底前還有多家永續發展債券將發行，預計屆時發行金額可以達到1,200億元，達成今年40檔、1,200億元的目標。

櫃買中心與元大證券合作，將在7月24至25日亞洲生技大展期間合辦「臺灣生技產業高峰論壇」，邀請晟德、太平洋醫材、中裕、大樹、長聖、昱展新藥、長佳智能等七家公司舉辦法說會。

生技產業 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買：上櫃達854家 今年新掛牌8家屬核心戰略產業

昕奇上櫃 蜜月行情甜

創櫃菁英選拔 熱烈徵件

對稱資訊登錄創櫃板

相關新聞

壽險新契約保費收入大增 上半年衝上5,000億

壽險公會昨（16）日公布壽險業2025年前六月保費收入，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中新契約保費收入（加計...

下半年美元偏弱 外資：央行會出手調節匯率

經過5月初新台幣匯率「大逃殺」，外資共識認為，下半年美元一定偏弱，不過，各國央行恐怕不會放任本幣升值過快。摩根資產管理指...

櫃買挺新創 多招齊發

櫃買中心副總經理李淑暖昨（16）日指出，櫃買中心力挺新創公司，除透過創櫃板Plus平台大聯盟整合多元資源，再推「2025...

證交所揪券商 宣導反詐

臺灣證券交易所表示，積極提升證券商從業人員反詐意識，下半年反詐騙評鑑活動，除外資以外的證券商都必須參與，希望與證券商共同...

新台幣16日貶逾1角 匯銀人士：最大升勢已過

今年上半年新台幣堪稱「最強亞幣」，即使是昨（16）日貶逾1角，今年以來仍然強勁升值了11.44%。展望下半年，新台幣還能...

台幣連三貶 跌破29.4元 單日重貶1.14角

台台北股匯不同調，各走各的路。外資昨（16）日買超台股139億元，但因美元指數走升，非美貨幣回貶，再加上投信海外投資款匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。