櫃買挺新創 多招齊發

櫃買中心副總經理李淑暖昨（16）日指出，櫃買中心力挺新創公司，除透過創櫃板Plus平台大聯盟整合多元資源，再推「2025創櫃菁英選拔會」；永續發展債券今年已發行34檔、1,105億元，今年整體發行規模應該可以超過去年，再創新高。

此外，也透過合辦生技產業高峰論壇、攜手新創參展等，力推生技產業。

李淑暖昨日在例行記者會上表示，櫃買中心除了再推出2025創櫃菁英選拔會，也透過創櫃板Plus平台大聯盟整合多元資源協助新創公司，包括攜手資誠聯合會計師事務所舉辦媒合會、聯手台智雲與資誠推動AI新創加速成長機制專案等。

2025創櫃菁英選拔會透過專業遴選機制與整合資源支持，加速鏈結資本市場與策略夥伴，進一步擴大企業影響力與投資吸引力。

統計今年來新增及登錄創櫃板公司已有54家。創櫃板成立11年來，累積公開發行公司有31家，登錄興櫃有29家。並已有五家上櫃、一家上市，另有一家碩網（7547）已經獲得櫃檯買賣契約，即將於7月29日上櫃掛牌。

李淑暖表示，永續發展債券今年來已發行34檔，發行金額達1,105億元，並已有七家取得永續發展債券資格認可之發行人，預計7月底前還有多家永續發展債券將發行，預計屆時發行金額可以達到1,200億元，達成今年40檔、1,200億元的目標。

櫃買中心與元大證券合作，將在7月24至25日亞洲生技大展期間合辦「臺灣生技產業高峰論壇」，邀請晟德、太平洋醫材、中裕、大樹、長聖、昱展新藥、長佳智能等七家公司舉辦法說會。