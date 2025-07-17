證交所挺創新板 推ESG實作課程

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

為協助創新板公司強化ESG管理能力，因應國際永續規範及氣候變遷風險，臺灣證交所日前舉辦「溫室氣體盤查實作課程」，邀請財團法人台灣綠色生產力基金會專業講師授課，協助創新板企業掌握盤查方法與實務操作要點，為永續資訊揭露與法規遵循奠定基礎。

本次課程為證交所首度針對創新板企業辦理的ESG訓練活動，獲得熱烈回響，活動由公司治理部代表開場致詞，說明證交所推動創新板永續訓練的初衷與方向，期能協助創新板公司在發展業務之際，同步建構穩健的永續管理架構。

證交所表示，創新板公司多來自新興產業，具高度技術含量與成長潛力，其中創新板的綠能環保類股占比達20%，展現明顯的綠色聚落效應，但隨永續法規與揭露標準日益趨嚴的情勢，企業需面對日益複雜的揭露規範，對成長中企業而言實為一大挑戰。

證交所因此推動「創新板企業ESG訓練」系列課程，提供實務導向的支援服務，課程內容涵蓋「盤查邊界及排放源鑑別」、「溫室氣體量化及計算」及「程序文件化」三大主題，透過講師深入淺出的說明與演練引導，協助與會企業實際理解盤查架構與執行流程，並提升資料品質與管理效率。

財團法人台灣綠色生產力基金會講師，多年深耕於政府淨零政策推動與企業輔導實務，具豐富經驗，授課內容兼具理論與實務，獲高度肯定。

未來證交所將持續規畫多元化ESG訓練與輔導資源，協助創新板公司因應永續法規挑戰，強化氣候韌性與資訊透明度，共同打造具國際競爭力的永續資本市場。

證交所 創新板 ESG

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